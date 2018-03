Les vidéos en réalité virtuelle et 360 font désormais bel et bien partie du paysage audiovisuel en Belgique. Avec leurs cardboards et masques, elles amènent l’utilisateur à explorer la fiction sous tous les angles et sous toutes ses coutures. Dans son objectif d’innovation constante à travers l’audace des talents de la FWB, RTBF Webcréation suit attentivement les avancées du secteur en proposant des histoires immersives.