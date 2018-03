Un public toujours plus actif et connecté a vu ces dernières années l’émergence de narrations spécifiques au web. La RTBF souhaite répondre à ces nouveaux usages en produisant et en diffusant des créations pensées pour le web, les réseaux sociaux et le multi support. Elle s’adresse donc non seulement à son public, mais souhaite fidéliser de nouvelles communautés en leur offrant des expériences enrichies en termes d’interactivité et d’engagement.