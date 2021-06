Viva+ vous accompagne tout l’été sur le DAB+

A écouter via Radioplayer.be , en DAB+ et maintenant aussi disponible sur

Vendredi 25 juin, entre 11h et midi, Bertrand Penisson sera l’invité de Viva + et Serge Van Haelewyn pour son livre Michel Sardou, l’encyclopédie musicale.

Michel Sardou a occupé les premiers rangs de la scène musicale française pendant près de cinquante ans et a façonné une œuvre unique dans notre patrimoine musical national, à la fois populaire et de qualité, et tellement proche de l’âme française. Pour la première fois, un livre est consacré à l’intégrale de son œuvre, en restituant la petite et la grande histoire des chansons, en analysant aussi bien les textes que les musiques.