Viva+ fête ses 2 ans avec une programmation renforcée et des nouveautés et exclusivités musicales

Retour dans le temps, strass, paillettes et boule à facettes ! Votre radio digitale qui fait la part belle aux succès des années 1960 et 1970 célèbre ses deux ans d'existence avec un programme élargi, pour davantage de musique et d'histoires sur ces folles décennies.

Nous vous l'annoncions déjà lors du lancement de la nouvelle saison radio de VivaCité, l'équipe de Viva+ vous attend dès ce lundi 27 septembre pour la rentrée de votre radio digitale consacrée aux chansons populaires des années 1960 et 1970.

Le programme des émissions s'étend davantage en semaine et le week-end, et de nouvelles têtes rejoignent l'antenne !

Ce dimanche 26 septembre entre 15h et 18h, retrouvez Serge Van Haelewyn qui recevra toute l'équipe Viva + dans une émission spéciale anniversaire, afin de vous faire découvrir en primeur toutes les nouveautés des programmes. Il échangera également avec les auditeurs fidèles de la chaîne qui souhaitent donner leur avis, idées et remarques sur leur radio préférée.

► Pour donner votre avis sur la programmation, écrivez à vivaplus@rtbf.be

Branchez-vous sur Viva + via le DAB+ ou le Radioplayer pour écouter cette avalanche de nouveautés.

► Rejoignez également gratuitement la communauté Viva+ sur le groupe Facebook pour avoir accès à davantage de contenus exclusifs.