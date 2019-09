VIVA+, c'est parti sous les ondes positives d'André Torrent ce 27 septembre 2019

Démarrer une nouvelle radio, c'est toujours un grand moment. Alors en présence d'André Torrent, imaginez... C'est juste un instant sublimé, un instant rêvé pour la mise en ondes positives de cette bien prometteuse radio riche de souvenirs, de vos souvenirs, de vos chansons qui ont une histoire.

On l'a tellement pensée, on l'a tellement imaginée, nous sommes le 27 septembre et elle est là !...