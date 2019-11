Un nouveau chroniqueur sur Viva+ : Jacky, c’est notre ami

Il y a trente ans, Jacky Cange et son épouse Esméralda Bricq opéraient une reconversion dans leur vie professionnelle. Un virage à 360°. Ils se sont lancés sans expérience aucune dans une activité unique en Belgique : l’affinage des fromages.

A force de tests dans leur atelier d’abord situé à Péruwelz et ensuite à Stambruges dans l’entité de Beloeil, ils ont acquis une compétence et une expertise qui les rendent incontournables dans le domaine des pâtes dures, molles, crémeuses et autres. Ils ne fabriquent pas le fromage, ils le traquent à travers la Belgique, la France et d’autres pays.

Ils dénichent les petits et grands producteurs afin de développer leur palette de goûts, de saveurs et d’agrémenter leur plateau d’effluves et d’arômes divers. Jacky s’est spécialisé dans la réalisation d’affinages créatifs, des accords inédits au vin, à la bière, aux truffes, aux herbes, et d’autres saveurs multiples.

Avec son fils Nicolas, il cogite en permanence pour mettre au point de nouvelles recettes tandis qu’Esméralda s’affaire avec quelques adjuvants très précieux, sa sœur notamment à brosser, laver, soigner les croûtes entreposées dans quatre caves. Les pâtes pour évoluer ont besoin d’humidité, de ventilation, d’une température bien précise, bref, de soins constants.

Véritable passionné, Jacky Cange prête son concours à l’équipe de Viva+ à travers une chronique hebdomadaire : " Un fromage, un jour ". On le retrouvera tous les jeudis, tantôt pour conter la fabuleuse histoire du fromage, tantôt pour recommander tel ou tel accord avec le vin, la bière, les fruits secs, le raisin, le pain, tantôt pour partager les saveurs des différentes familles de fromages.

On a faim ! Une chronique qui à coup sûr vous mettra l’eau à la bouche.