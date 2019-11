Sur Viva+, le jardin, ça s'apprend !

Pierre Léger, un homme des bois, de la nature et du jardin. Bref, Pierre Léger, pour les amis de l’environnement, c’est du lourd.

Pierre Léger est sur Viva+ celui que nous surnommons volontiers : " Notre jardinier de service ". Même si l’expression peut renvoyer à un quelconque épisode des Desperate Housewives ou à une pub pour un certain soda, l’appellation lui convient. Toutefois, à défaut d’exhiber ses pectoraux en pleine tonte de pelouse (même s’il peut le faire), il prodigue tous les mardis ses précieux conseils culture du potager et du jardin dans une optique très particulière, celle qu’il poursuit avec les bénévoles de l’écocentre Oasis, un centre de formation, d’apprentissage et de recherche appliquée en écologie. Des termes qui à première lecture paraissent barbares mais qui ont pourtant une seule visée : la protection de l’environnement, le développement durable.



L’écocentre Oasis basé à Ghlin, dans l’entité montoise mais qui rayonne dans toute la Wallonie et à Bruxelles, tend à aider les hommes et les femmes à prendre leur destin en main en pleine crise économique, sociale, politique et écologique. L’objectif est d’arriver à la construction d’une société plus juste, plus solidaire et surtout plus respectueuse des écosystèmes et par là-même plus respectueuse de l’être humain. Les membres de l’écocentre donnent régulièrement des formations en écologie appliquée afin de se réapproprier des savoir-faire tout simples mais souvent oubliés. Les thématiques proposées dans les ateliers tournent autour de la permaculture. Un mot souvent galvaudé et mal interprété parce que défini par certains comme un système écolo-bobo. A l’écocentre Oasis, la permaculture est une forme d’éthique basée sur la prise en considération de la nature et de l’être humain. Des formations sont aussi axées sur la culture d’arbres fruitiers bio, la sauvegarde des variétés anciennes et locales, le recyclage, l’énergie, la rénovation des vieux bâtiments, la gestion de l’eau, les chantiers participatifs, etc… En outre, l’écocentre organise aussi des conférences, des expositions, des échanges, des séances de bricolage.



Chaque mardi, Pierre léger partage ses expériences, son savoir sur Viva+. Il n’est jamais avare d’explications et de conseils. Dans une de ses rubriques, il explique comment protéger ses légumes du gel. Des trucs et astuces faciles à reproduire.



Plus d'infos : www.ecocentre-oasis.be