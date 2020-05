Stone : "Nous n'avons pas été aidés au début par les médias"

Stone a formé dès les années 70, le duo Stone & Charden qui a enchaîné les tubes L'Avventura, Laisse aller la musique, Made in Normandie, Le prix des allumettes, etc.

Son nom de scène est d'ailleurs une référence au fameux groupe de blues-rock britannique. "Dans les années 60, plus près des 70, j'étais très fan des Rolling Stones , aussi des Beatles , et je n'avais rien trouvé de mieux que de copier la coiffure de Brian Jones . J'essayais de me trouver un look pour sortir de ce qu'il se faisait et je m'étais coupé les cheveux comme lui et j'avais un look androgyne puisque j'étais souvent en jean, en blouson, mes amis m'appelaient Petite Stone" révèle-t-elle.

Issue d'une famille plutôt modeste, Annie Gautrat , plus connue sous le nom de scène de Stone , avant d'être chanteuse, était fan comme beaucoup d'adolescents et adolescentes de son époque des chanteurs, chanteuses et groupes phares des années 1960. Elle se rappelle : "J'avais comme la plupart des adolescents des photos dédicacées, des posters, des choses à laquelle je tenais énormément (...) J'avais une photo dédicacée de Johnny Hallyday car j'avais été le voir en concert puis j'avais toutes les vedettes de l'époque : Sheila , Françoise Hardy , Sylvie Vartan , et puis tous les groupes, j'avais les Rolling Stones , les Beatles ".

La rencontre avec Éric Charden

CHANSON-STONE & CHARDEN - © - AFP

Stone est évidemment revenue sur la formation et la carrière du duo iconique avec Éric Charden dans les années 1970, lancée après leur collaboration sur Le seul bébé qui ne pleure pas en 1971. "J'enregistrais un 45 tours à mon nom toute seule et dedans on avait ce titre, Le seul bébé qui ne pleure pas le texte écrit par Frank Thomas qui feront tous les tubes du duo. Éric avait composé la musique et on a pensé que ce serait bien qu'il fasse une voix, un début de duo, cela a été une suggestion et cela s'est fait ainsi. À partir de là, tout notre entourage nous a dit qu'il faut qu'on essaie de former un duo à part entière" relate la chanteuse. Ce duo prend forme avec l'énorme tube L'Avventura.

Leur rencontre remonte toutefois à un événement antérieur. "J'ai participé au concours de miss Beatnik, un concours pour s'amuser dans une discothèque à la mode et il y avait quelques chanteurs et journalistes qui étaient conviés pour faire le jury. Éric faisait partie de la bande et c'est ainsi que l'on s'est rencontrés. Il tombait à point nommé parce que je cherchais désespérément un auteur et compositeur pour composer des chansons. J'avais signé mon contrat chez Polydor mais je n'avais rien à chanter. Comme Éric c'était son métier il y a eu un premier contact professionnel et cela a évolué vers un contact plus amoureux" se remémore La Petite Stone.