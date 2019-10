VIVA+, c'est votre nouvelle radio qui fait la part belle aux grands succès populaires des années 60 et 70. Toutes ces chansons qui mettent de bonne humeur, que l’on connait, mais qu’on n’entend plus ! A chaque moment, ce sont de véritables madeleines de Proust qui viennent nous rappeler des moments et des émotions de notre vie.

Serge Van Haelewijn : ses chansons... son histoire !

Pour Serge Van Haelewijn, les années 60-70 c'était toute l'ambiance des soirées entre copains pour notre animateur au coeur tendre et fondant, c'était aussi des moments fun en mode disc Jockey.

Son tout premier souvenir spontané, le cri du coeur pour dire, c'est ce titre "Et surtout ne m'oublie pas" du groupe "Crazy Horse". Un groupe issu de Mouscron comme lui. "J' étais fier de ça"

"Quand le groupe a commencé on était dans l'ambiance des boîtes de nuit. On les voyait à la télé, on les entendait à la radio et ils étaient là ... si proches de nous, bien de chez nous. Ils avaient l'art de rapprocher les jeunes lors de ce fatidique moment, celui où tout se jouait, où les coeurs se serraient : celui des slows. Qu'est-ce qu'on les attendait ces slows ! Même tout tremblant, il fallait choisir sa partenaire pour les trois fois trois minutes, et quelles minutes ! Les minutes de toute une vie, de toutes les émotions. On avait envie de draguer... Ces sorties en boîtes de nuit on les attendait de pied ferme, le coeur chaud - le coeur grenadine !"

Ces années là c'est aussi celles de la création d'une discothèque mobile pour Serge. Et oui, il a aussi fait ça notre animateur VIVA+. "C'était une sono mobile pour animer des soirées dansantes en tant que disc Jockey que j'étais. "Bubble Sky", c'était le nom de la sono, ça collait bien ! On a mis ça en place avec deux copains d'enfance pour des soirées patro, des soirées garage, des soirées grandioses."

"Ce qui marchait du tonnerre dans les années 75-77 c'était "smoke on the water" de Deep Purple, c'était canon !"

Les années 77-78 c'est aussi un autre grand souvenir pour Serge : "c'est ce rendez-vous découverte de l'univers radio avec Patrice Duhamel - le meilleur animateur ! Ce fut l'occasion de grandes rencontres dont celle avec Karen Cheryl, Hervé Vilard, ..." - "J'en étais tout fier".

Ah que d'émotions au fil des sillons de ces vinyls tant de fois écoutés et qui nous rappellent ces moments de vie full souvenirs, souvenirs !

Rien que pour vous, on se remet quelques titres en mode PLAY.