"San Francisco" de Maxime Le Forestier, une chanson née grâce à la Belgique

André Torrent a dévoilé comment la chanson San Francisco a vu le jour dans Nos chansons ont une histoire sur VivaCité et Viva+ le 1er juin dernier, jour de la Pentecôte.

Maxime Le Forestier a sorti en 2019 un seizième album studio intitulé Paraître ou ne pas être. L'auteur-compositeur-interprète français est bien connu pour ses titres Mon frère, Né quelque part, La petite fugue, Éducation sentimentale et bien sûr San Francisco.

La Maison bleue adossée à la colline évoquée dans cette dernière chanson, sortie en 1972 sur l'album Mon frère, fait partie du "paysage" musical de la chanson française. Cette maison a bel et bien existé à San Francisco et existe même toujours au numéro 3841 de la 18ème rue dans le quartier Castro de la ville californienne.

"Elle a été repeinte en vert pendant un moment et puis elle a été repeinte en bleue pour les 40 ans de la chanson. Le 22 juin 2011 elle a retrouvé sa couleur bleue mais même en plus avec une plaque marquant l'événement. On y vend des produits bio maintenant" indique André Torrent.