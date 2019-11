René Magritte... Le belge de la semaine

Né à Lessines le 21 novembre 1898 et décédé à Schaerbeek 66 ans plus tard, René Magritte est peut-être - avec Georges Simenon - le Wallon le plus célèbre de la planète.

R. MAGRITTE - © René Magritte par Lothar Wolleh

La suite fut pourtant à la mesure du talent du jeune peintre qui, après avoir longtemps travaillé sur des affiches de commande, exposa à New York dès… 1936 ! La suite, on la connaît, mais saviez-vous que Magritte a donné son nom à un astéroïde découvert en 1989 ? Qu’il figure avec son épouse dans le titre de la chanson de Paul Simon René and Georgette Magritte with their dog after the war ? Ou encore que la marque à la pomme Apple Records créée par les Beatles l’a été parce que Paul Mac Cartney venait d’acheter une toile de Magritte où le célèbre fruit vert tenait la vedette ?

Francis Groff