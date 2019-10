Rendez-vous ce jeudi 17 octobre de 11h à 13h avec Frédéric François : ses chansons, son histoire

Il viendra aussi parler de ses futurs projets et de l'évolution de sa carrière. Frédéric François souhaite se lancer à l'internationale.

Son registre est la chanson d'amour mais on oublie parfois qu'il a également des titres sur des faits de société et d'autres très mélancoliques.

Frédéric François vous évoquera ses cinquante ans de carrière et sa tournée phénoménale.

