Remportez un repas pour deux au Domaine d'Arondeau

L’équipe de Viva + a une surprise pour les fins gourmets ! A l’occasion du passage du Chef Benoit Neusy à l’antenne ce vendredi 6 mars, Viva + vous offre un repas pour deux dans son restaurant étoilé situé au Domaine d’Arondeau.

Gastronomie et innovation culinaire sont au rendez-vous à l’Impératif, restaurant installé dans le château au cœur du domaine ! Dans un décor somptueux, le Chef Benoit Neusy et son équipe proposent une carte audacieuse qui renouvelle les fondements de la gastronomie et fait la part belle à l’innovation culinaire.

Envie de remporter un repas pour deux* ? Répondez aux questions suivantes avant le dimanche 8 mars à 23h59.

* lunch de midi, valable quand vous le voulez aux heures d’ouvertures du restaurant. Retrouvez les horaires d’ouverture de l’Impératif ici.