Quoi ne neuf ? Le lancement de votre nouvelle radio VIVA+ en présence d'André Torrent

Serge Van Haelewijn en direct tous les jours de la semaine de 10 heures à 13 heures : outre la musique de Viva+, il abordera des sujets magazine variés : loisirs, santé, jardinage,… Et il s’entretiendra aussi à l’occasion avec les peoples de ces années remises à l’honneur.

Bernard Dewee vous réveillera chaque matin de 7 heures à 10 heures avec sa bonne humeur légendaire, sans oublier les journaux de votre région à 7h30 et 8h30 et des flashs toutes les heures, proposés par les journalistes de la RTBF.

