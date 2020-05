Quand Michel Berger faisait sa "Déclaration d'amour" à France Gall

André Torrent était à nouveau l'invité de Michaël Pachen dans Nos chansons ont une histoire sur VivaCité et Viva+ lors du jeudi de l'Ascension. L'ancien animateur radio vedette belge a notamment raconté l'histoire derrière le tube La déclaration d'amour de France Gall et écrit et composé par Michel Berger.

On connaît évidemment la célèbre histoire d'amour entre France Gall et Michel Berger, l'un des couples les plus marquants de l'histoire de la chanson française.

Mais saviez-vous que le titre La déclaration d'amour de la chanteuse française était en fait celle Michel Berger lui-même ?