Quand Johnny Hallyday chantait "Retiens la Nuit" à Catherine Deneuve

Il joue dans l'un de ces "sketchs", intitulé Sophie, aux côtés de Catherine Deneuve . "Le montage a été modifié car au départ cette séquence Johnny Hallyday - Catherine Deneuve terminait les quatre épisodes mais maintenant, comme c'est la séquence la plus connue, on l'a mise en début de montage" révèle à ce propos l'ancien animateur radio.

Une séquence marquante

Hallyday And Deneuve - © Keystone - Getty Images

Dans cette séquence Sophie, les deux jeunes Catherine Deneuve (Sophie) et Johnny Hallyday (Jean Allard) se retrouvent face à face. D'autres personnalités de l'époque sont aussi présentes pointe André Torrent : "Si on regarde bien dans les plans autour d'eux il y a des personnes qui ont marqué comme Gillian Hills qui parce qu'elle n'est pas venue à la première séance d'enregistrement de panne d'essence a été remplacée par Sylvie Vartan et aussi Danielle Évenou qui n'était pas encore Marie Pervenche qu'on reconnaît à son grain de beauté qu'elle n'avait pas encore fait enlever".

"C'est un film magnifique car il y a aussi Dany Saval et Dany Robin qui est très bien. Il y a quatre personnages dans cette histoire : Antonia, Sophie, Françoise et Ella : ces quatre types de filles parisiennes différentes en art et tout cela" estime André.

La séquence qui a toutefois marqué les esprits dans le film c'est pourtant bien la rencontre entre Catherine Deneuve et Johnny Hallyday, réalisée par Marc Allégret, frère de Yves Allégret. "On doit à Marc Allégret un film appelé Zouzou en 1934 avec déjà Jean Gabin et Joséphine Baker, il a fait Futures vedettes et Les premiers pas en 1955 de Brigitte Bardot. Son assistant a été un moment Roger Vadim qui allait faire Et dieu créa la femme" détaille l'ancien animateur radio.