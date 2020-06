Cet album live qui vient de sortir est totalement inédit de par le travail de restauration qui a été réalisée. "Dans ces années-là on enregistrait les disques et les live sur des bandes qui s’abîment au fil du temps et qu'il faut restaurer" explique Bruno.

Un album limité à 2000 copies

Petula Clark invitée exceptionnelle de Viva+ sort un album live enregistré au Royal Albert Hall - © Tous droits réservés

Outre l'archive exceptionnelle que constitue en lui-même ce disque, A Valentine's day concert contient un medley de Petula Clark sur Londres, les tubes You are the sunshine of my life, This is my song, My funny Valentine, Mona Lisa, le thème du film Love Story et l'incontournable Downtown. "Il y a un énorme orchestre sur scène avec elle et il y a ce côté Broadway, comédie musicale, avec un son époustouflant. On a vraiment l'impression d'être dans la salle avec elle quand on écoute cet album" précise Bruno Tummers.

Ce disque est enfin limité à 2000 exemplaires, c'est donc un objet totalement collector qu'a sorti Petula Clark.

Bruno Tummers a également analysé le nouvel album de Norah Jones qui sort ce 12 juin dans Le 6-8. La soul & jazz woman, célèbre notamment pour son tube Come Away With Me, n'est autre que la fille de Ravi Shankar, le musicien qui a appris le sitar à George Harrison dont l'utilisation est devenue célèbre sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.