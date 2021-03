Nicoletta admirative d'Adamo : "Il venait me chercher à la fin de son concert pour saluer avec lui"

Avec des tubes comme La Musique, Ma vie c’est un manège, Il est mort le soleil, Mamy Blue,… et une voix typiquement soul, Nicoletta est l’une des plus belles voix de la chanson française.

La maison de disques dans laquelle elle signe est la célèbre maison d’ Eddie Barclay . Elle se souvient du producteur : "Il était un vrai 'talent scout' comme le disaient les Américains : il savait découvrir des personnages et des personnalités dans les artistes qu’il engageait". Le bras droit de Barclay, Léo Missir lui trouve un arrangeur qui a transformé sa musique, Jean Bouchéty . "Quand on écoute La musique, Il est mort le soleil, Vis ta vie,… ce ne sont pas des chansons qui se ressemblent, chacune se présente avec sa palette" observe-t-elle.

Nicoletta démarre sa carrière en 1966 avec une reprise de L’homme à la moto d’ Édith Piaf . Ce premier 45 tours contenait aussi la reprise de Pour oublier qu’on s’est aimé de Nino Ferrer . La chanteuse âgée alors de 22 ans, avait signé un contrat d’option de six mois. Le disque se vent bien et elle trouve la chanson La musique et demande à son auteur de raconter son "histoire de jeune fille" à savoir celle-ci : "Je travaillais la nuit comme DJ (NDLR : elle était DJ dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés depuis 1961) et j’espérais faire une belle vie dans la musique. Cela a été un gros tube donc on a signé trois ans de contrat et ensuite sept ans" raconte-t-elle.

Nicoletta a collaboré avec de nombreux artistes de renom. On pense à Ray Charles qui reprend Il est mort le soleil, mais aussi à Salvatore Adamo qui l’emmène sur sa grande tournée internationale en France. La chanteuse ne tarit pas d’éloges envers l’auteur-compositeur-interprète italo-belge. "Il est très discret Salvatore mais déjà à l’époque, dès 1962 quand il a débuté, il est le numéro un, le plus grand vendeur de disques. Mais comme il n’était pas tapageur on parlait surtout des Cloclo ou Johnny, ou Sheila qui le méritaient et représentaient la jeunesse de l’époque mais lui, il était d’une discrétion exemplaire et surtout quel talent : il faisait tout, la musique et les textes, cette voix particulière, très chaude, un peu éraflée qui représente bien son côté latin" explique-t-elle.

Nicoletta se dit chanceuse d’avoir pu débuter la scène à ses côtés. "Je n’avais jamais fait de scène, on est un petit peu bête quand on n’a jamais eu le public en face de soi : on ne sait pas rentrer sur scène, saluer, on ne sait pas quoi dire entre les chansons, on est très gauche et je le regardais faire avec sa simplicité, son ordre des choses, sa gentillesse" déclare-t-elle. Pendant trois semaines, elle assure la première partie de ses concerts à l’Olympia et l’interprète de Tombe la neige lui offre une visibilité étonnante :

Il venait me chercher à la fin de son récital pour que je salue avec lui. C’est exceptionnel, on voit rarement des têtes d’affiche chercher la première partie pour venir saluer. Il faisait cela pour moi et je ne l’oublierai jamais.

Adamo lui a aussi donné de la confiance en elle et lui a inculqué la politesse envers le public ajoute-t-elle.