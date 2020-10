Michel Pruvot vous emmène Sur un air d'accordéon : "Le public belge est un vrai public d'accordéon"

De manière générale, Sur un air d'accordéon s'intéressera à tous les artistes et toutes les facettes de cet instrument de musette. " On met à l'honneur l'accordéon, les stars et vedettes de l'accordéon et la découverte de nouveaux talents " résume ainsi Michel Pruvot .

Les premières émissions ont déjà été enregistrées et l'artiste se montre satisfait de cette nouvelle collaboration : "Je pense que c'est un bon duo. Je fais les relances, elle pose des questions et je réponds et l'avantage c'est que je connais tous les artistes, tous les accordéonistes belges que l'on diffuse donc je peux parler sur eux".

Il a côtoyé les autres grands accordéonistes de son époque comme André Verchuren , Yvette Horner , Louis Ledrich et Maurice Larcange et a participé à de nombreuses émissions télé avant de proposer son propre programme sur l'accordéon en télé sur France 3 ainsi qu'en radio : Sur un air d'accordéon. C'est dans un format identique et sous le même nom d'émission qu'il apportera son oreille d'expert aux côtés de Carine Bresse sur cet instrument ô combien iconique.

Il ajoute : "Le public me disait souvent : 'On est en manque, ce n'est pas comme chez vous. Vous avez une émission de télé tous les jours (...) chez nous en Belgique on n'a plus rien'. Eux, leurs derniers souvenirs d'accordéon c'est Chansons à la carte (NDLR : qui dure de 1972 à 1983 sur la RTB) , cela ne date pas d'hier".

Michel Pruvot sur Annie Cordy : "Elle connaissait tout"

Michel Pruvot, c'est aussi plus d'une dizaine d'albums de musette et de nombreuses tournées en francophonie comme celle en 2013 de Age tendre et tête de bois aux côtés de nombreux autres artistes Viva+ comme Dave, François Valéry, Monty, Hervé Villard, Michèle Torr ou Jean-Jacques Debout et également Annie Cordy.

Michel Pruvot qui l'a connue lors de divers galas se souvient de toute la sympathie et du professionnalisme de l'artiste belge : "Quand on vit dans une tournée pendant un an et demi, on mange et vit ensemble, on était dans les loges les uns à côté des autres et je jouais de l'accordéon et elle venait me retrouver en disant : 'Joue-moi ça, joue-moi ça'. Et elle connaissait tout, elle ne chantait pas que ses chansons, elle disait : 'Joue moi Le Petit vin blanc, et elle chantait avec son caractère, sa joie et sa bonne humeur".

Interviewée par la télévision française dans le cadre du livre L'enfant du bal que l'accordéoniste a publié en 2010, Annie avait également couvert ce dernier d'éloges.

Et des éloges, il devrait y en avoir pour Sur un air d'accordéon la nouvelle émission avec Carine Bresse et Michel Pruvot tous les dimanches de 8h à 9h sur Viva+.

Roulez musette !

Ecoutez Viva + en DAB + et via le player radio.

Plus d'info sur le DAB + via www.dabplus.be/