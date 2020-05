Marie-Paule Belle : la Belgique m'a ouvert les portes du Japon, de la Pologne, du Québec...

Marie-Paule a un lien avec la Belgique puisqu'au début des années 70 , elle participe au concours de la chanson à Spa , aux côtés d'Alain Souchon et d'Yves Duteil. C'est le départ de ma carrière internationale. Auparavant, j'avais sorti juste deux albums. Comme j'ai gagné (ex aequo avec Pascal Auberson), ça m'a ouvert les portes de la Suisse, du Québec, de tous les pays francophones et de l'international. Des pays comme le Japon, la Finlande, la Pologne... Au Japon, j'avais après le show deux heures de signature avec une file de japonais qui avaient tous mes vinyles. Je n'en revenais pas.

Durant cet entretien fleuve, Marie-Paule Belle est revenue sur ses admirations et ses amis du métier...

Serge Lama, je l'ai rencontré au cours d'une émission de télévision. On ne s'est plus quitté. Il m'a emmené dans ses tournées. C'était sa période de pleine gloire, il sortait "Je suis malade". On faisait 250 concerts par an, des tournées d'été, d'automne... Serge a fait Bercy pour ses 60 ans. Il m'a fait la surprise de m'inviter sur scène sans que je m'y attende. Son impresario est venue me chercher dans le public alors que je venais le voir comme simple spectatrice et elle me dit "viens lui dire bonjour dès qu'il sort de scène". Il est sorti de scène, on s'embrasse, il retourne sur scène et j'entends qu'il dit "et maintenant, ma grande amie Marie-Paule Belle". On me pousse sur scène et je me retrouve devant 18 000 personnes. J'ai chanté "La petite cantate", une chanson de Barbara dédiée à sa pianiste Liliane, qui a été le grand amour de Serge Lama.

Barbara, j'étais dans la salle quand elle a chanté "Ma plus belle histoire d'amour" à Bobino et c'était extrêmement émouvant. Chaque fois qu'elle paraissait sur scène, c'était comme une messe. C'était sacré. Elle avait une relation avec son public hors normes. On le ressentait dans la salle. Marie-Paule Belle a consacré un album entier à Barbara (en 2001) et un spectacle qu'elle a promené durant des années