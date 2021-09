Les escapades de Viva+ avec Wallonie Belgique Tourisme : le Congres Hôtel Van der Valk de Mons

La chaîne d’hôtels Van der Valk constitue la plus grande entreprise familiale au monde. Et pourtant, tout a démarré aux Pays-Bas, dans une ferme en 1939. Martien et Rie Van der Valk fondent un premier hôtel, une extension de leur habitation. Après la deuxième guerre mondiale, le couple et leurs onze enfants créent plusieurs hôtels-restaurants qui arborent pour emblème un oiseau tropical, le toucan . Et aujourd'hui, après quatre générations, ce sont près d’une centaine d’hôtels-restaurants quatre étoiles et plus, répartis en Europe et aux Caraïbes.

En Belgique, l’entreprise familiale est présente en Flandre mais aussi en Wallonie : à Liège, Charleroi, Mons, Nivelles et Verviers. Si les hôtels font partie d’une même chaîne, ils ont tous leurs spécificités en fonction de la région où ils se situent. Mais chaque structure est gérée par un membre de la famille afin de préserver la charte de valeurs imposée dès le départ.

A Mons, l'hôtel de la chaîne néérlandaise au toucan s'est implanté en 2015 à l'occasion de l'événement "Mons, capitale européenne de la culture". Le management de ce nouvel ancrage a été confié à Mathieu Wohrmann et son épouse qui suivent les traces de leurs aïeuls et leur vision de l'hospitalité. Et la relève semble déjà assurée avec leurs trois enfants Olivia, William, et Jack.