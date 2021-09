Les escapades de Viva+ avec Wallonie Belgique Tourisme : le Bison Ranch d'Orchimont à Vresse-sur-Semois

Unis dans l’élevage de bisons. Le Ranch compte actuellement 200 têtes de bétail. Pourquoi le bison ? Le choix est judicieux. Contrairement à ses cousins élevés dans nos régions depuis des siècles, le bison étant un animal sauvage est le candidat idéal pour répondre aux critères d’une agriculture biologique. Il vit toute l’année à l’extérieur compte tenu de sa robustesse. L’été, il se nourrit d’herbe et l’hiver, de fourrage. Doté d’un instinct de survie très pointu, il se reproduit selon les cycles de la nature et sans intervention de l’homme. Malgré ses aspects de bête puissante et musclée, le bison est un animal pacifique qui ne charge que si il se sent menacé, notamment pour protéger ses petits.

Viva+ à la sauce Western, au milieu d’un troupeau de bêtes à corne . L’équipe fait un détour par le Bison Ranch d’Orchimont, à Vresse-sur-Semois. C’est en 1998 que Candice Leroy et son mari, dans l’objectif de pratiquer une agriculture biologique et respectueuse de l’environnement, se lancent après une formation aux Etats- Unis dans l’élevage de bisons. Le Ranch compte actuellement 200 têtes de bétail. Pourquoi le bison ? Le choix est judicieux. Contrairement à ses cousins élevés dans nos régions depuis des siècles, le bison étant un animal sauvage est le candidat idéal pour répondre aux critères d’une agriculture biologique. Il vit toute l’année à l’extérieur compte tenu de sa robustesse. L’été, il se nourrit d’herbe et l’hiver, de fourrage. Doté d’un instinct de survie très pointu, il se reproduit selon les cycles de la nature et sans intervention de l’homme. Malgré ses aspects de bête puissante et musclée, le bison est un animal pacifique qui ne charge que si il se sent menacé, notamment pour protéger ses petits.

Le bison est par ailleurs un animal fascinant, impressionnant qui offre une viande riche en fer, en protéines, en omégas 3 et peu grasse, pauvre en cholestérol. Si la viande est plus rouge que celle de nos vaches, elle est aussi plus savoureuse. Elle se décline en steaks, rôtis, ribs, hamburgers,… Le Bison Ranch d’Orchimont dispose d’un saloon où il est possible de déguster des bisonnailles (charcuteries à base de viande de bison), des entrecôtes, de l’Osso Bucco, des ribs, du Chili con carne,… Ce n’est pas tout, le Ranch abrite aussi un drugstore un magasin avec des pièces d'artisanat américain comme des chemises, des chapeaux, des mocassins, dream catcher, etc. Sur place également un musée qui retrace l’histoire du bison. Il est possible enfin de faire le tour du propriétaire à bord d’une vraie diligence. Au programme de la visite guidée : le village indien, la mine d’or, les geysers et bien sûr les fameux et incontournables bisons américains. Trois visites par jour sont organisées et durent 45 minutes. Le rêve américain à concrétiser près de chez nous.

Plus d'informations : www.bisonranchorchimont.com