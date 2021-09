Le parolier Claude Lemesle raconte comment est née "la chanson préférée de Joe Dassin"

On doit à ce parolier notamment 130 chansons destinées à Joe Dassin, l’artiste, et ami, pour lequel il a le plus écrit. Leur collaboration commence très tôt, en 1967, alors que le parolier n’a que 21 ans.

En 1970 : c’est l’explosion avec le premier tube qu’il sort pour Joe Dassin, La fleur aux dents. Mais le titre qui reste marqué dans le cœur des deux hommes, c’est Salut les amoureux, "la chanson préférée de Joe, de tout son répertoire" paru deux ans plus tard. "Cela raconte le film d’une véritable rupture, avec une femme que j’aimais beaucoup. Cette phrase qui vient à la fin du troisième couplet, 'Salut les amoureux', on l’a entendue cette jeune femme et moi au moment où nous étions en train de nous quitter. Je la raccompagnais jusqu’à sa voiture, nous étions très jeunes, nous avions 25 ans. On était tout mignon et la personne qui était sur le trottoir devant sa boutique et qui ne savait pas qu’on était en train de se quitter, nous a lancé 'Salut les amoureux'. C’est beau mais ça fait mal quand on est en train de se quitter. Six mois plus tard, lorsque j’ai eu la musique que Joe m’a confiée, j’ai écrit cette histoire dessus".