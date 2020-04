Le jour où l'animateur radio André Torrent a mangé des crêpes avec Françoise Hardy

Au cours de l'émission, André est notamment revenu sur le passage de Françoise Hardy à Bruxelles et plus précisément à l'Ancienne Belgique, salle mythique de la capitale.

André Torrent , l'animateur de radio emblématique des sixties et seventies a livré ses plus belles anecdotes sur les nombreuses stars de la chanson française qu'il a rencontrées et côtoyées durant sa carrière.

Vous ne connaissez pas encore Viva+ , la radio qui fait la part belle aux grands succès populaires des années 60 et 70 à écouter sur le DAB+ ? Cette dernière s'est invitée sur VivaCité le temps d'une émission spéciale présentée par Michaël Pachen et André Torrent le lundi 13 avril.

André se souvient : "Les images qu'on a gardées de cette chanson c'est le scopitone (NDRL : un juke-box qui associe image et son, sorte d'ancêtre du clip vidéo) de Claude Lelouch où elle est sur une balançoire avec des filles aux dessous affriolants mais quand même assez nombreux parce qu'il y avait la jupe et le jupon au-dessus. C'était quand même assez extraordinaire, ce n'était pas l'époque des collants mais celle des bas".

Françoise Hardy sort en 1962 Tous les garçons et les filles, une chanson qui véhicule les sentiments amoureux que de nombreux adolescents ont dû connaître et connaissent encore aujourd'hui. "Se rencontrer pour un garçon et une fille à l'adolescence ce n'est pas simple" résume André Torrent . Les paroles démontrent que Françoise Hardy déploraient ne pas connaître d'histoire d'amour au contraire de beaucoup d'autres adolescents. "Françoise ne se trouvait pas belle alors qu'elle était splendide" ajoute ainsi l'ancien animateur radio.

Des crêpes avec Françoise Hardy

FRANCE-MUSIC-HARDY - © - - AFP

André Torrent a d'ailleurs connu Françoise Hardy juste après le lancement de Tous les garçons et les filles, c'était à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Il raconte : "L'AB c'était remarquable parce qu'une semaine avant de faire l'Olympia toutes les vedettes Yéyé de l'époque se testaient pendant une semaine sur la scène de l'AB qui était un music-hall où on buvait, mangeait, fumait, il y avait des tables. C'était curieux comme music-hall. Cela existait à la fois à Anvers et à Bruxelles. C'est pour cela que certains disent encore les Anciennes Belgique".

Lors de sa résidence à l'AB André Torrent se rappelle de la voir rester figée pour les chansons lentes et aller d'un côté puis de l'autre de la scène sur les titres au tempo plus rapide. C'est dans ce contexte qu'il la rencontre. Il se remémore : "Elle avait viré un journaliste de 40 ans qui pour moi était vieux à l'époque car j'avais 17 ans. J'étais donc un peu inquiet de son caractère et elle m'a dit 'on ne va pas rester ici vous pouvez m'emmenez où ?' Comme je savais qu'elle aimait les crêpes on est allé au bout de la rue des pierres où il y avait une crêperie. On a mangé des crêpes tous les deux et c'était extraordinaire".

"J'ai eu des moments avec elle et Sylvie Vartan à Bruxelles que je n'ai plus jamais retrouvés quand je les ai revues presque 10 ans dans l'époque du hit parade" remarque-t-il d'ailleurs. Il explique :

C'était une époque où l'on fonctionnait par classe d'âge. Il n'y avait pas de classe sociale réellement.

Il ajoute avec nostalgie : "On était très jeunes. L'univers de Salut les copains c'était être forcément ensemble et contre le monde entier et donc on avait un lien tout à fait affectueux qui n'a pas duré malheureusement".