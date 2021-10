La Machine à Remonter le Son : Jean-Claude Drouot, quand la fronde devient propulseur

Jean-Claude Drouot est né à Deux-Acren (Lessines) le 17 décembre 1938. Il se forme à la comédie au Jeune Théâtre de l’ULB avant de rejoindre Paris en 1959 pour y suivre les cours de l’acteur et metteur en scène français, Charles Dullin. Dès 1962, il monte sur les planches et interprète les grands classiques de la tragédie et les œuvres de Molière. En 1963, le comédien est sélectionné pour tenir le rôle de Thierry de Janville dans la série télévisée conçue par Jean-Claude Deret : " Thierry la Fronde ". Du 3 novembre 1963 au 27 mars 1966, les 52 épisodes des aventures de Thierry la Fronde et de ses compagnon tiendront en haleine les téléspectateurs de la première chaîne de l’ORTF et de RTF Télévision. Thierry la Fronde révèle littéralement le talent de Jean-Claude Drouot. Tout le monde l'apprécie, les femmes principalement. D'ailleurs, beaucoup de mamans appellent leur petite fille, Isabelle comme l'héroïne de la série, l'amoureuse de Thierry de Janville. Il est vrai que Jean-Claude Drouot est doté d'un charisme qui crève l'écran.

Victime du succès qu'il remporte avec son rôle de Thierry la Fronde qui lui colle à la peau comme son collant de héros, Jean-Claude Drouot a du mal à percer au cinéma. Si, à la télévision, il incarne des personnages populaires, au cinéma, il joue plutôt dans des drames comme dans "Le bonheur" d'Agnès Varda ou dans "Les ruses du diable" de Paul Vecchiali. Il tourne sous la houlette de Claude Chabrol dans le film "La rupture". Il participe aussi à quelques grosses productions comme "Mister Freedom" de William Klein en 1969 ou "Le phare du bout du monde" de Billington en 1971. Toutefois, c'est à nouveau le petit écran qui le met à l'honneur. Ainsi en 1972, il tient le rôle de l'époux de Marie-Josée Nat dans la série : "Les gens de Mogador" d'après l'oeuvre d'Elisabeth Barbier. Il incarne à la télévision le Lion des Pyrénées, Gaston Phébus, dans la série française créée par Jacques Amand et Bernard Borderie. On le retrouve également plus tard dans le téléfilm : "L'affaire Dreyfus" d'Yves Boisset et à la télévision toujours, en 2005 dans la série "Les rois maudits" de Josée Dayan, tirée de la suite de romans historiques de Maurice Druon.