La Machine à Remonter le Son avec le concours de la Sonuma : "Hello, Annie"

Le 19 septembre 1971, Roger Simons interroge Annie Cordy à propos de la comédie musicale dans laquelle elle tient le rôle principal : " Hello Dolly ". La pétillante et énergique chanteuse et comédienne belge est apparemment ravie de jouer dans ce spectacle en deux actes créé à Broadway en 1964 par Michael Stewart et Jerry Herman. Le rôle qu'elle y tient est plus intéressant que ce qu'elle a connu jusqu'à présent. Elle ne doit plus seulement lever la jambe et faire le clown. Cette fois, c'est un vértitable rôle de composition.

