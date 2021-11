La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Tino Rossi, l’homme aux 1001 chansons

Le 30 janvier 1962, Stéphane Steeman s’entretient avec l’acteur et chanteur corse, Tino Rossi. L’artiste engrange les succès. Sa chanson " Petit papa Noël ", sortie en 1946 est le titre le plus vendu en France. Et pourtant, Tino Rossi, fidèle à son image de chanteur de charme est très éloigné des tendances musicales des années 60 comme le rock ou le twist. Mais emmené par un Stéphane Steeman très à l’écoute, il ne craint pas d’aborder le sujet des nouveaux styles musicaux comme celui des imitateurs qui l’imitent. Envie de plus d’archives : www.auvio.be/sonuma

3 images Tino Rossi and Mireille Balin. Shooting of the fil © Roger Viollet songbook for songs by Tino Rossi (1907 - 1983), a French singer and film actor. Circa 1936 © Tous droits réservés

Tino Rossi est né Constantin Rossi le 29 avril 1907 à Ajaccio. Son père Laurent et sa mère Eugénie veillent aux besoins d’une famille composée de huit enfants. Très vite, le petit Constantin est attiré par la chanson. Après de multiples tentatives, en 1932, c’est par hasard, alors qu’il se promène à Marseille avec son père qu’il découvre sur l’enseigne d’un magasin une affiche qui invite à enregistrer sa voix pour 100 sous. Constantin se prête au jeu. Son timbre de voix est remarqué par un représentant de la maison de disques Parlophone avec laquelle il signe ses premiers morceaux : " O Ciuciarella " et " Ninni-Ninna ". Il enregistre ensuite avec Columbia son premier grand tube : " Le tango de Marilou " et assure la première partie des artistes de l’époque comme Jean sablon, Lucienne Boyer, Damia ou encore Pills et Tabet. Il joue également dans le spectacle " Tout Paris chante ", multiplie les enregistrements et se fait connaître dans toute la France avec l’avènement de la radio dans les foyers. Ainsi, sa chanson " Adieu Hawaï " s’écoule à 500000 exemplaires. En 1933, il enregistre le titre "Vieni...Vieni..." qui devient numéro un des charts aux Etats-Unis. La carrière de Constantin Rossi, devenu Tino Rossi est lancée.

Chanteur et acteur de charme

Si la voix de Tino Rossi ravit les maisons de disques, son physique séduit les producteurs de cinéma. Entre 1934 et 1970, l'acteur joue dans une trentaine de films, à raison parfois de trois tournages par année. En 1936, il tourne dans "Marinella" de Pierre Caron, un film à grand succès dans lequel Tino Rossi incarne le rôle principal et interprète des chansons qui deviennent des tubes écrits par Vincent Scotto comme "Marinella", "Tchi-Tchi", " J'aime les femmes, c'est ma folie",...Il récidive l'année suivante avec "Naples au baiser de feu" réalisé par Augusto Genina. Il rencontre sur le plateau la jeune actrice française Mireille Balin, en tombe amoureux et défraie la chronique. Le couple fait la une des journaux de l'époque. C'est avec elle d'ailleurs qu'il embarque sur le paquebot Normandie pour les Etats-Unis où il remporte également un franc succès avec ses chansons. Il fait une tournée en Amérique latine mais a le mal du pays et rentre en France. Durant les années 40, il continue à jouer au cinéma et à enregistrer des tubes. En 1946, Tino Rossi remporte un succès non escompté avec "Petit papa Noël". Il est vrai qu'au sortir de la guerre, cette chanson permet de renouer avec les traditions de Noël. Elle permettra en outre, à Tino Rossi d'être le premier chanteur français à obtenir un disque d'or. Tino Rossi est un boulimique de l'enregistrement. A côté de sa carrière d'acteur, il continue à produire de nouveaux singles et s'illustre aussi dans le genre opérette. En 1955, c'est avec "Méditerranée" qu'il démarre une longue série de prestations scéniques. A 75 ans, il remonte sur la scène du Casino de Paris pour célébrer ses 50 ans de carrière. Il s'y produit pendant trois mois devant une salle comble. Pathé Marconi lui offre l'année suivante un contrat de 5 ans qu'il ne pourra honorer. Le chanteur, acteur succombe à un cancer le 27 septembre 1983. Tino Rossi, le Corse est devenu une icône de la chanson française. Il a enregistré 1000 chansons. Certains poussent le bouchons jusqu'à augmenter ce chiffres d'une centaine. Mais ce qui ne peut être contesté, c'est le nombre de disques vendus : 300 millions. Un record !