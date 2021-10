La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Serge Lama, le physique et le charisme d'un empereur

Le 5 octobre 1986, Dominique Wathelet interroge pour le JT de la RTBF, le chanteur et parolier français, Serge Lama. La journaliste évoque la fresque musicale "Napoléon" mise en scène sur un livret signé Serge Lama et jouée pour la première fois à Paris, au Théâtre Marigny le 20 septembre 1984. Dans ce spectacle qui retrace la vie de Napoléon 1er, l'artiste tient le rôle de l'empereur. Dominique Wathelet s'interroge sur ce qui a poussé Serge Lama à se lancer dans un spectacle consacré à Napoléon. Et si c'était une certaine ressemblance physique ? Envie de plus d'archives : www.auvio.be/sonuma

2 images 'Paris Merveilles' Lido New Revue : Opening Gala In Paris © 2015 Getty Images

Serge Lama est né Claude Bernard Chauvier à Bordeaux le 11 févier 1943. Son père, Georges est chanteur d'opérette et connaît quelques succès durant les années 50. Le petit Claude Bernard grandit donc dans la musique et lorsqu'il a 11 ans compose ses premières chansons. En 1961, l'oiseau quitte le nid douillet pour une vie de saltimbanque. Il rejoint le Petit Conservatoire de Mireille et met en musique ses premiers textes. Il est engagé au cabaret de l'Ecluse où chante Barbara. Là, il rencontre Liliane Benelli, la pianiste qui accompagne la longue dame brune et en tombe follement amoureux. En 1964, il assure la première partie de Georges Brassens à Bobino. Il rencontre l'agent artistique Eddy Marouani qui lui offre un contrat et sort son premier 45 tours : "La voix de son maître". La carrière de l'artiste semble sur les rails mais le rêve se brise en 1965 quand un accident de voiture emporte son amoureuse. Serge Lama s'en sort avec de graves blessures. Toutefois, il reprend le chemin des studios. En 1967, il enregistre son premier succès populaire "Ballons rouges". Un an plus tard, il accompagne Enrico Macias en tournée et en 1970, il est la tête d'affiche de la salle mythique parisienne : Bobino. En 1973, c'est la consécration avec la chanson "Je suis malade" titre qu'il écrit pour sa femme Michèle avec la complicité de la compositrice Alice Dona. En 1974, Serge Lama reçoit l'Oscar de la chanson française pour "Les petites femmes de Pigalle.

Un insatiable travailleur

Jusqu'au début des années 80, Serge Lama n'a de cesse d'enregistrer des albums, parfois plus d'un par an et de partir en tournée. En 1981 pourtant, il décide de lever le pied pour se focaliser sur l'écriture d'un spectacle, une comédie musicale. Le thème de ce qui deviendra une fresque historique mise en chansons et en musique : Napoléon. C'est d'ailleurs Serge Lama qui y incarne l'empereur. Après un an de représentations, l'artiste enregistre de nouvelles chansons. Il engrange les récompenses, les disques d'or. En 2001, par exemple, il signe avec l'accordéoniste Sergio Tomasi qui accompagnait Barbara un opus intimiste "Feuille à feuille". Deux ans plus tard, il s'accompagne des plus belles voix féminines des dernières décennies pour l'album "Plurielles" Il monte aussi sur les planches, joue à la télévision. En 2014, il fête ses cinquante ans de chansons. En 2016, son épouse Michèle succombe à un accident vasculaire. Serge Lama se remarie avec Luana le 21 février 2021. Et si en raison de la crise sanitaire et de petits ennuis de santé consécutifs à l'accident de voiture, Serge Lama ne s'arrête pas pour autant d'écrire. Le 13 octobre est paru aux éditions "Beaux-Arts" le livre : "Serge Lama, ma vie , mes plus grandes chansons illustrées par mes peintres préférés". Dans cet ouvrage, cinquante chansons de parolier français sont illustrées par les oeuvres de Matisse , Picasso, Klimt, Renoir,... Serge Lama, l'artiste qui aime l'art sous toutes ses formes, dans tous ses genres.