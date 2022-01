La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Roland Magdane, un artiste complètement "linlin"

Le 25 février 1983, Pierre Collard-Bovy reçoit sur le plateau de l’émission " Plein jeu ", l’humoriste et comédien français d’origine polonaise, Roland Magdane. L’artiste qui a connu son premier succès en 1978 avec son seul en scène " La Cour des miracles " et qui a rejoint l’équipe du Collaro show un an plus tard est à Liège pour enregistrer son nouveau disque. L’occasion pour l’animateur de la RTBF de lui poser quelques questions, notamment sur l’écriture d’un sketch. Apparemment, pas si évident.

Roland Magdane est né Roland Magdansky le 3 juillet 1949 à Grenoble dans une famille d’origine polonaise. Arrivé à Paris en 1967, après avoir échoué à l’école de médecine, il s’adonne à divers petits boulots, du brocanteur au vendeur de pantalons en passant par chauffeur du mime Marcel Marceau mais tout en chantant dans les rues. Passionné de théâtre, il s’inscrit au cours Simon. Il obtient quelques petits rôles, monte sur les planches en 1970 dans la pièce de pierre Barillet : " Quatre pièces sur jardin ". Il s’illustre aussi dans la comédie musicale et rejoint la Compagnie Michel Fugain. Mais c’est en 1978 qu’il se fait remarquer avec son premier seul en scène : " La cour des miracles ". C’est ainsi qu’il rejoint l’équipe du Collaro show pour un an seulement. Mais en 12 mois, il parvient à s'imposer. Pour preuve, tout le monde se souvient de son fameux gimmick " linlin ". L’artiste a trouvé sa voie dans l’humour et en 1983, il est à l’affiche de l’Olympia et devient l’un des humoristes préférés des Français. Ses sketches restent dans tous les esprits qu’il s’agisse de " je récapépette depuis le début ", " Les organes " ou encore " Lettre à ma mère ".

Roland Magdane victime d’un grave accident en 1986, remet sa carrière en question. Il souhaite changer de vie et quitte la France. Installé aux Etats-Unis, il connaît le succès au Comedy Store de Los Angeles. Elu meilleur comique étranger par Star Search, l’émission de la NBC, pendant américain de la Nouvelle Star, il obtient un rôle dans la série " Paire d’as ". Son succès aux Etats-Unis ne l’empêche pas d’avoir le mal du pays et donc, retour en France en 1995 où il renoue avec les planches et la réussite avec " Magdane craque ". Humoriste à la télé et au théâtre devant l’éternel, Magdane trouve aussi sa place dans le 7ème art . Il est à l’affiche des films de Jean Becker : " Les enfants du marais " et " Crime au paradis ". Il joue dans de nombreuses séries télévisées comme " Le tuteur ", apparaît dans " Joséphine, ange gardien ". En 2007, il célèbre ses trente ans de carrière avec un Best Of. Il crée en 2010 " Attention c’est show, spectacle qui tournera en France et aux Etats-Unis. Quatre ans plus tard, il revient avec un nouveau one man show : " Rires ", titre très approprié. Depuis 2018, il est tournée avec " Déjanté ", là aussi, un titre plus qu’approprié. Linlin ! !