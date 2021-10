La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Richard Anthony, le père tranquille du rock

Le 25 janvier 1964, le chanteur français d’origine égyptienne, Richard Anthony est dans le studio de la RTB à l’occasion de sa venue à l’Ancienne Belgique. Le frère d’armes de Johnny Hallyday, pionnier du twist et du rock en France, surnommé plus tard le père tranquille du rock a, paraît-il comme le souligne le journaliste le don de détecter la bonne chanson, celle qui fera un tube. Envie de plus d’archives : auvio.be/sonuma

Richard Anthony est né Richard Btesh le 13 janvier 1938 au Caire. Son père étant un industriel syrien et sa mère fille d’ambassadeur britannique, l’enfant grandit entre l’Egypte, l’Argentine et l’Angleterre. Après des débuts de scolarité au Brighton College de Londres, en 1951 il s’inscrit au lycée de Paris. Après son baccalauréat, passionné de musique, Richard joue du saxophone dans les cabarets et les bars de la capitale. Son envie de chanter l'incite à se lancer dans les adaptations en Français des chansons de la pop anglaise. Et ça plaît aux producteurs. Richard Anthony initie ce qu'on appelle la nouvelle vague au début des sixties avec une reprise en Français de la nouvelle vague du groupe américain, les Coasters. Il devient ainsi dans l’Hexagone le pionnier du twist et du rock. L’artiste a eu le flair de dégoter le bon filon. Il enchaine les tubes : " J’entends siffler le train ", " Donne-moi ma chance ", " A présent tu peux t’en aller ",… En 1967, son adaptation du concerto d’Aranjuez le hisse à la première place des ventes en Europe et en Amérique du sud. En 1974, le chanteur regagne les premiers échelons des hit-parades avec " Amoureux de ma femme ", une belle déclaration d’amour adaptée d’une chanson italienne. Richard Anthony se fait un nom dans le milieu du show-business. Il reçoit dans sa maison à Saint-Paul-de-Vence des stars comme le couple Signoret-Montand. Il est triple disque d’or avec un coffret qui reprend 300 de ses chansons. Il est aussi à souligner que celui que l’on a surnommé " le père tranquille du rock " compte à son répertoire 600 chansons déclinées dans six langues. L’artiste qui a vendu 50 millions de disques s’est éteint à l’âge de 79 ans le 19 avril 2015.