La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Nicole Croisille, chanteuse, danseuse et plus si affinité

Le 11 mars 1979, Roger Simons, l’animateur de l’émission de radio " Les Feux de la Rampe " reçoit en studio Nicole Croisille. Avant de se lancer dans la chanson et le cinéma, l’artiste née en 1936 à Neuilly-sur-Seine est danseuse à la Comédie-Française. Dans les années 50, elle travaille avec le mime Marceau et participe à la revue de Joséphine Baker à l’Olympia. Dans le studio de la RTBF, Nicole Croisille se souvient de cette rencontre avec la star d’origine américaine à la renommée internationale et pourtant tellement humble.

