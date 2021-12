La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Mort Schuman, un artiste majeur

Le 5 mai 1973, Anne Marev rencontre pour l’émission " Charivari " l’auteur, compositeur, interprète et acteur américain, Mort Schuman. Après avoir écrit et composé pour une myriade d’artistes comme Elvis Presley, Dion, The Drifters ou encore Janis Joplin, arrivé en France dans les années 70, Mortimer s’est également mis à chanter. Et à bien chanter. Mais ce qui préoccupe la journaliste, c’est le physique de l’artiste et le succès que remporte en ce moment sa chanson, " Le Lac Majeur ".

Mortimer Schuman, dit Mort Schuman est né à Brooklyn le 12 novembre 1938. L’enfant grandit au milieu de sa famille d’origine polonaise, dans cet arrondissement de New York où la mixité raciale et les différences culturelles participent à son éducation musicale. Très tôt passionné par la musique, Mortimer suit des cours au conservatoire. Il n’a que 18 ans quand il écrit et compose ses premières chansons. En 1958, il s’associe au compositeur de blues, Doc Pomus. Mortimer compose la musique tandis que le bluesman écrit les paroles. Ensemble ils signent des tubes pour les grandes stars pop rock de l’époque. Pour Elvis Presley, ils sont les auteurs de " Suspicion " ou encore de " Viva Las Vegas ". Pour The Drifters, ils écrivent " Sweet for my sweet ". Le duo compose au total plus de 500 chansons.

En 1965, Mort Schuman quitte les Etats-Unis pour l’Angleterre avant de rejoindre un an plus tard la France. Sa rencontre avec Jacques Brel sera déterminante pour la suite de sa carrière en Europe. Après avoir traduit en Anglais des textes du chanteur belge pour David Bowie entre autres, il monte à Paris et joue à l’Olympia sa comédie musicale " Jacques Brel is Alive and Well and living in Paris ". Le spectacle qui relate la carrière de Brel et dans lequel Mort Schuman tient le rôle principal connaît un succès dans le monde entier, à Broadway notamment et tourne pendant sept ans.