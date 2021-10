La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Miou-Miou, la valseuse du cinéma français

Miou-Miou est née Sylvette Henry le 22 février 1950 à Paris. Fille d’un gardien de la paix et d’une vendeuse aux halles, à 16 ans, elle débute un CAP en tapisserie pour pouvoir travailler et être autonome. Mais l’après mai 68 l’amène à caresser des idées plus contestataires. Elle laisse tomber le Certificat d’Aptitude Professionnelle pour rejoindre la troupe du café de la Gare où on peut jouer, devenir comédien sans aucun bagage au préalable. Là, elle rencontre Coluche qui devient son compagnon et qui va lui donner un nouveau nom de baptême, Miou-Miou, un pseudonyme qui ne la quittera plus et qui lui a été attribué en raison de sa voix " miaulante ". Elle fait ses débuts en 1971 dans " La Cavale " de Michel Mitrani et poursuit sa carrière de comédienne dans des films à l’esprit contestataire comme " La Marche triomphale " du réalisateur italien Marco Bellochio mais c’est le long métrage de Bertrand Blier qui va révéler tout le talent de l’actrice : " Les Valseuses ". Elle y joue aux côtés de son compagnon Patrick Dewaere et de Gérard Depardieu l’histoire d’un trio, deux hommes, une femme, trois grands amis révoltés qui ont soif d’aventures. Un trio libéré avide de provocations et de rencontres. Le film couronné de succès servira de tremplin pour la carrière de Miou-Miou. Elle devient alors une vedette de cinéma sollicitée par de nombreux producteurs. Elle tourne avec Claude Miller, Joseph Losey ou encore Louis Malle. Elle incarne et joue des rôles de femmes différentes, tantôt flic, tantôt fille légère. Elle décroche d’ailleurs en 1980 le César de la Meilleure Actrice pour son rôle de prostituée dans La Dérobade mais ne vient pas chercher le précieux prix. Pourtant nommée dix fois au César de la Meilleure Actrice au cours de sa carrière, Miou-Miou ne participera à aucune cérémonie. Elle se moque des récompenses.

Elle joue également dans de nombreuses comédies dans les années 1990, comme dans " Un indien dans la ville "ou " Tenue de soirée ". À la fin des années 1990, elle se rapproche du cinéma d'auteur. On retiendra notamment son rôle dans " Nettoyage à sec " le drame d’Anne Fontaine ou dans " Le Concert " de Radu Mihaileanu. On la remarque aussi dans " La Lectrice " de Michel Deville et dans " Germinal " de Berri, aux côtés de Gérard Depardieu. Miou-Miou retrouve ses origines ouvrières. Au fil du temps, Sylvette Miou-Miou est devenue une figure incontournable du cinéma français, sachant jouer sur tous les plans. Et aujourd’hui encore, elle est demandée par les auteurs de la jeune génération, comme Michel Gondry " dans La Science des rêves ".