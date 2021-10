La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Mimie Mathy a un ange gardien, Michel Fugain

Quand on évoque le nom de Mimie Mathy, petits et grands pensent directement à la série " Joséphine ange gardien ", un rôle récurrent qu’elle incarne depuis 1997 et qui lui a valu le 7 d’or de la meilleure comédienne de fiction. Mais Mimie Mathy née Michèle Mathy le 8 juillet 1957 à Lyon, c’est aussi la chanson, la danse, l’humour et les planches et la télévision. Pourtant, rien ne la prédestinait au monde du spectacle si ce n’est sa passion pour les métiers artistiques. Atteinte d’achondroplasie, ce qui explique sa petite taille, ses parents envisageaient pour leur enfant un tout autre type de carrière. Michèle suit donc une formation universitaire en sciences économiques. En 1979, elle arrête ses études et s’inscrit à l’Atelier de comédie musicale que Michel Fugain a fondé. Elle postule pour le Big Bazar et récite un poème de Jacques Prévert avec une telle justesse et une telle émotion que le chanteur est séduit. Et pendant trois ans, Mimie apprend le chant, la danse et la comédie. En 1982, elle rejoint Paris pour poursuivre une carrière en solo. Elle rencontre le metteur en scène et comédien Jean-Claude Martin qui produit son premier seul en scène : " Elle voit des géants partout ". Le public est conquis. Philippe Bouvard l’est aussi. Il l’engage pour son émission " Le petit théâtre de Bouvard ". Elle y croise Michèle Bernier et Isabelle de Botton avec qui elle forme un trio et signe plusieurs spectacles dont " Existe en trois tailles ". Le trio se dissout en 1992. En 1994, avec la complicité de Pierre Palmade, elle joue dans son one-woman-show : "Mimie au Splendid". Elle fait également ses premières armes à la télévision et tourne dans "Une nounou pas comme les autres". C’est un triomphe en terme d’audience qui l’amène à tourner la suite un an plus tard. En 1997, TF1 la choisit pour incarner un ange qui résout tous les conflits, tous les problèmes principalement d’ordre relationnel. Le personnage de la série " Joséphine ange gardien " est né et tient en haleine les téléspectateurs depuis plus de 50 épisodes. Et à chaque diffusion ou même rediffusion, l’ange bat des records d’audience. Très sollicitée sur les productions télé, elle tourne dans une série de téléfilms et reprend en parallèle ses collaborations sur les planches avec ses complices Michèle Bernier et Isabelle de Botton. Sa carrière ne l’empêche pas de trouver l’amour. Au contraire ! En 2003, pour son spectacle " J’adore papoter avec vous " à Saint-Brieuc, elle invite sur scène une personne du public. En avril, c’est le chef cuisinier Benoist Gérard qui se prête au jeu. C’est le coup de foudre, un vrai de vrai qui se traduit deux ans plus tard par des épousailles. C’est magique comme le claquement de doigts de Joséphine ange gardien.