La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Marie Laforêt, la fille aux yeux d'or

Marie Laforêt est née Maïtena Douménach le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, un village de Gironde. Le prénom Maïtena est d'origine basque. Il signifie "aimée". Et Marie Laforêt est aimée de sa famille. Malheureusement, son père étant fait prisonnier de guerre, la petite Maïtena, sa soeur et sa maman connaissent des moments difficiles. Une enfance triste et pénible jusqu'à la libération. Les Douménach vont alors s'installer à Valenciennes avant de rejoindre Paris. C'est dans un lycée de la capitale qu'à 16 ans, elle découvre le théâtre. Elle joue dans la pièce de Marivaux : "Les fausses confidences". Forte de cette expérience et envieuse d'en terminer avec sa timidité, elle s'inscrit avec sa soeur au concours de théâtre organisé par Europe 1, "Naissance d'une étoile". Elle remporte la compétition. Elle est remarquée par Louis Malle. Mais son premier grand rôle, c'est en 1960 avec René Clément dans le film : "Plein soleil" dans lequel elle joue la maîtresse d'un autre débutant, Alain Delon. Après cette première apparition au cinéma, les rôles s'enchaînent. Elle tourne sous la houlette de son mari, Jean-Gabriel Albicocco le film : "La fille aux yeux d'or" et dans "Le rat d'Amérique" aux côtés de Charles Aznavour. On la voit également dans "Amours célèbres" de Michel Boisrond, "Le rouge et le noir" de Pierre Cardinal ou encore dans "Leviathan" de Léonard Keigel. Elle tourne avec les plus grands réalisateurs : Molinaro, Chabrol, Verneuil, et bien sûr avec Lautner, notamment dans "Flic ou voyou" avec Jean-Paul Belmondo. En 1987, elle joue sous la direction de Gérard Mordillat dans "Fucking Fernand" et reçoit le César de la meilleure actrice. Après une période où elle se consacre davantage au cinéma italien, elle revient en 1995 et s'inscrit à l'affiche de "Dis-moi" d'Alexandre Arcady. On la retrouve en 1998 dans le film "Villa Vanille" et sur les planches un an plus tard pour "Master class" où elle tient le rôle de Maria Callas qui lui vaut une nomination au Molière de la meilleure comédienne.