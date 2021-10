La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Jean Rochefort, une figure populaire du cinéma français

Jean Rochefort est né le 29 avril 1930 à Dinan en Bretagne. Son père, Célestin Rochefort, cadre dans l’industrie pétrolière souhaite que son fils étudie la comptabilité. Ce qui n’est pas du goût de sa progéniture qui préfère suivre des cours d’art dramatique à l’école de la rue blanche à Paris avant de rejoindre le conservatoire en 1951. C’est là qu’il rencontre Jean-Paul Belmondo et Jean-Pierre Marielle avec qui il partage dans un premier temps des seconds rôles dans " Cartouche " et " Les tribulations d’un Chinois en Chine ". Ses débuts au cinéma et à la télévision sont axés vers des registres historiques, dramatiques ou d’aventures : " Le Masque de fer ", " La Porteuse de pain " avec Martine Sarcey ou encore " Angélique marquise des anges " avec Michèle Mercier. Il devient acteur au premier plan au début des années 70 grâce à des comédies comme " Un éléphant ça trompe énormément ", " Le grand blond avec une chaussure noire ", " Nous irons tous au paradis " d’Yves Robert. En 1976, il obtient le César du meilleur second rôle pour " Que la fête commence " de Bertrand Tavernier. Deux ans plus tard, il décroche le César du meilleur acteur pour son rôle du Vieux dans le film de Pierre Shoendoerffer, " Le Crabe-tambour ". Dans les années 90, il tourne aussi avec Patrice Leconte " Le mari de la coiffeuse ", entre autres. En 1999, il reçoit le César d’honneur. Dans les années 2000, il tourne avec la nouvelle génération de cinéastes français : Guillaume Nicloux, Edouard Baer, Etienne Chatiliez, Guillaume Canet. En 2015, il est à l’affiche de " Floride " de Philippe Le Guay. Il y joue le rôle d’un homme souffrant de la maladie d’Alzheimer en conflit avec sa fille incarnée par Sandrine Kimberlain. Mais comme Jean Rochefort aime jouer sur tous les registres, il a également prêté sa voix au Robot Bigweld dans le film d’animation " Robots ". Il est aussi le narrateur des " Aventures de Winnie l’ourson " sur FR3 dans Le Disney Channel de 198 à 1988. Jean Rochefort est décédé le 9 octobre 2017 à l’âge de 87 ans. Il a marqué plusieurs générations de Français grâce à son flegme, son humour et à son physique très reconnaissable.