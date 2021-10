La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Jean Ferrat, un parisien à la montagne

Jean Ferrat est né Jean Tenenbaum le 26 décembre 1930 à Paris. Son père, juif émigré de Russie est déporté quand la deuxième guerre mondiale éclate. Il sera assassiné à Auschwitz. Jean est sauvé grâce à l’intervention de militants communistes. Ce sera déterminant dans ses engagements futurs. A la libération, l’adolescent quitte l’école. Il doit subvenir aux besoins de sa famille. Il travaille dans un laboratoire en tant qu’assistant chimiste. En 1954, las de ce métier et attiré par la musique et le théâtre, il rejoint une troupe de comédiens, écrit des chansons, se produit dans des cabarets et joue de la guitare dans un orchestre de jazz. En 1956, il met en musique pour André Claveau, l’idole de l’époque " Les yeux d’Elsa ", poème de Louis Aragon. Fort de cette première expérience qui lui apporte une petite notoriété, Jean Ferrat assure les premières parties des concerts de Guy Béart. La jeune chanteuse Christine Sèvres qu’il épousera en 1960 chante également ses textes. Mais le succès et la reconnaissance seront réellemnet au rendez-vous en 1959 avec la chanson " Ma môme ". Zizi Jeanmaire le sollicite alors pour l’accompagner sur la scène de l’Alhambra. A partir de ce moment, Jean Ferrat touche à la célébrité et reçoit de nombreuses récompenses dont le Prix de la SACEM. En 1962, il sort l’album "Nuit et brouillard ". S’ il se voit gratifier du prix de l’Académie Charles de Cros pour cet opus, certains titres aux textes très engagés comme " Nuit et brouillard " et " Potemkine " ne sont pas diffusés par les radios. Il part à Cuba et ramène des chansons aux sonorités nouvelles : " Santiago " entre autres. En 1971, c’est la consécration avec l’album " Ferrat chante Aragon " avec un certain "Aimer à perdre la raison". En 1972, Jean Ferrat rend hommage à sa terre d’adoption, l’Ardèche et écrit " La montagne ", l’un de ses plus grands succès. Puis, il multiplie les concerts au Palais des Sports de Paris notamment. Il part aussi au Canada, fait une tournée en Europe. Fatigué par cette vie nomade, Jean Ferrat met un terme à sa carrière. Ce n’est que temporaire. En 1975, l’artiste revient sur le devant de la scène avec l’album qui s’écoulera à 500000 exemplaires : " La femme est l’avenir de l’homme ". Après le décès de son épouse en 1981, au terme de quatre années sabbatiques, Jean Ferrat remet le couvert avec l’opus " Je ne suis qu’un cri " puis en 1991, avec un album aux textes de nouveau très engagés contre le capitalisme et une certaine forme de communisme " Dans la jungle ou dans le zoo ". En 1995, il réédite l’intégrale " Ferrat Aragon " et publie " Ferrat en scène " qui reprend ses grands succès enregistrés sur scène en 1991. L’artiste, le poète engagé, fou d’Aragon s’est éteint le 13 mars 2010 à l’âge de 79 ans. L’auteur, compositeur et interprète laisse à ses fans quelques 200 chansons.