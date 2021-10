La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Herbert Léonard, chanteur et journaliste

Herbert Léonard est né Hubert Loenhard à Strasbourg le 25 février 1945. Adolescent, passionné par l’avènement du rock’n’roll en France, il décide d’apprendre la guitare. En 1964, il forme avec ses copains le groupe " Les Jets ", en référence à l’une des bandes rivales de "West side Story ". Avec sa formation, il se produit dans les bals et à Paris au Golf Drouot. Après deux ans au service de la patrie, Herbert Léonard intègre en tant que guitariste le groupe " Les Lionceaux " avec lequel il fait le tour de la France et se retrouve à l’Olympia. Remarqué par Lee Hallyday, le mari de la cousine de Johnny, Herbert signe un premier contrat mais pas pour jouer de la guitare mais pour chanter.

Après l’enregistrement d’un premier single passé presque inaperçu, Herbert Léonard accompagne à la guitare le chanteur Antoine avant de partir en tournée au japon avec Sylvie Vartan dont il assure les premières parties. Entretemps, l’artiste a connu un succès honorable avec la reprise de " Somebody to love " des Jefferson Airplane et le titre " Quelque chose en moi ". En 1969, il sort un nouvel album mais victime d’un accident de voiture en mars 1970 (sa voiture est passée sous un camion alors qu’il se rendait en Belgique), il doit interrompre sa carrière. Il revient à la chanson après une longue convalescence et signe deux albums avec Gérard Manset. Deux échecs qui l’amènent à délaisser la chanson pour se lancer dans la presse. Il rédige des articles pour un magazine spécialisé dans l’aviation. Son dada, les avions russes, pas pour la politique mais pour la technique (sic). Sa passion pour la musique ne le quitte pas pour autant. En 1980, il reçoit un appel du pied des productrices et parolières Vline Buggy qui le persuadent de revenir au-devant de la scène. Herbert Léonard retrouve la puissance et la gloire avec le single " Pour le plaisir ", vendu à plus de deux millions d’exemplaires. "Pour le plaisir" est disque d’or. Trois ans plus tard, bien remis sur les rails, Herbert Léonard sort l’album " Ca donne envie d’aimer " et chante en duo avec Julie Piétri " Amoureux fous ", un titre qui cartonne dans les stations radio. Ils sont beaux, leurs voix s’accordent. En 1985, il prête sa voix sur un musique de Vladimir Cosma au générique de la série "Châteauvallon" avec Chantal Nobel. Il enregistre aussi "Flagrant délit" composé par Julien Lepers. En 1988, il enregistre un album live à l'Olympia. Par la suite, les années 90 sont un peu plus calmes si ce n'est en 1999, la sortie de l'album "Génériquement vôtre" sur lequel il reprend à sa sauce des génériques de séries comme "L'amour en héritage ". Cette même année, il triomphe avec la comédie musicale de Berger-Plamondon "Notre-Dame de paris" où il tient le rôle de Frollo. Il participe également à la tournée "Age tendre et Têtes de bois". En 2017, Herbert Léonard est victime d'une détresse respiratoire. Il est plongé dans le coma pendant 30 jours. Aujourd'hui, il a retrouvé la forme. Il se produira prochainement en Belgique.