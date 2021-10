La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Guy Bedos, humoriste et comédien au franc-parler et au grand coeur

Le 13 février 1980, le comédien et humoriste français Guy Bedos est l’invité du journal télévisé de la RTBF. Si l'artiste qui aime toujours se prêter au jeu de l’interview a toujours affirmé ses sympathies pour la gauche, cela ne l'a jamais empêché de garder sa liberté de parole et de clamer haut et fort que les querelles politiques le lassent. Au journaliste de la RTBF, il se confie sur les rapports qu’il entretient avec son public et évoque aussi son admiration pour un autre humoriste, Coluche.

Guy Bedos s’est éteint le 28 mai 2020 à l’âge de 85 ans. L’occasion de revenir sur la carrière de l’humoriste et comédien né à Alger le 15 juin 1934. Tout ce qu’on peut dire, c’est que le petit garçon n’a pas vécu une enfance heureuse. Ses parents séparés, il vit avec sa mère qui ne lui donne aucune marque d’affection. Pire, quand elle se remarie, elle l’envoie en pension. Il quitte définitivement le foyer familial à 16 ans et tente d’acquérir son autonomie en pratiquant divers petits boulots. Parallèlement, il s’inscrit au cours d’art dramatique et met en scène à 18 ans sa première pièce. L’écrivain Jacques Chazot le découvre alors qu’il se produit dans le cabaret de Pierre Prévert, le frère du poète. Séduit par le talent du jeune artiste, il lui écrit un sketch. C’était l’étincelle de départ d’une carrière qui va s’échelonner sur plus de cinquante ans. Guy Bedos, à partir de ce moment-là écrit ses propres sketches. Il est remarqué par des producteurs de cinéma. Il joue à Bobino aux côtés de Barbara. Dans les années 70, il se produit sur scène avec son épouse Sophie Daumier. Après leur divorce, il continue une carrière en solo. Il se distingue aussi dans le 7ème art. Il marque la comédie française avec "Un éléphant, ça trompe énormément", et sa suite, "On ira tous au paradis", d’ Yves Robert. Aux côtés des comédiens Jean Rochefort, Claude Brasseur, Victor Lanoux ou encore Annie Duperey, l’acteur touche le public dans son rôle de Simon, médecin hypocondriaque couvé par sa mère poule Marthe Villalonga. Dans les années 90, il revient sur les planches et joue entre autres dans " La résistible ascension d’Arturo Ui " de Bertolt Brecht. En 2005, il publie ses mémoires d’outre-mer dans lesquelles" il revient sur ses rapports difficiles avec sa maman peu aimante. En 2015, il est à l’affiche de "Moins 2 " de Samuel Benchetrit (monsieur Vanessa Paradis). Humoriste engagé, Guy Bedos apporte son soutien à de nombreuses causes comme le droit au logement et le droit de mourir dignement. Atteint de la maladie d’Alzheimer, Guy Bedos décède à l’âge de 85 nans. Il s’éteint dignement comme il l’avait souhaité avec l’aide de son fils, Nicolas.