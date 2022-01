La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Gina Lollobrigida, la belle Italienne

Gina Lollobrigida est née Luigina Lollobrigida le 4 juillet 1927 à Subiaco, au centre de l’Italie. Fille d’un modeste artisan fabricant de meubles, elle quitte son village natal pour étudier à l’Académie des Beaux-Arts de Rome. Elle entame des études de peinture et de sculpture. Elle se distingue également comme comédienne. Elle fait ses premières armes sur les planches du Théâtre della Concordia de Monte Castello di Vibio. Son physique aux courbes parfaites lui fait remporter de nombreux prix de beauté. Elle est élue notamment deuxième dauphine de Miss Italie et devient très vite Lollo. Elle chante et s’illustre aussi dans le mannequinat. Et forcément, forte de ses talents de comédienne et de sa plastique irréprochable, elle est remarquée par les producteurs et réalisateurs de cinéma. Elle joue son premier rôle dans le film " L’aigle noir " de Ricardo Freda en 1946.

Après quelques rôles secondaires, elle devient la fiancée des Français grâce à l’incarnation d’Adeline La Franchise face à Gérard Philippe dans " Fanfan la Tulipe " de Christian-Jaque en 1951. Elle remet le couvert deux ans plus tard dans " Belles de nuit " de René Clair toujours avec Gérard Philippe et Martine Carol. Elue au rang de sex-symbol international, les cinéastes du monde entier la sollicitent. En 1953, John Huston la dirige dans la comédie " Plus fort que le diable " aux côtés d’Humphrey Bogart. Elle donne aussi la réplique en 1958 à Frank Sinatra et Steve McQueen dans " La proie des vautours " de John Sturges. Sans oublier son rôle de reine dans le péplum de King Vidor " Salomon et la reine de Saba " en 1959. Elle n’en oublie pas pour autant le cinéma italien. Elle est ainsi " La belle Romaine " pour Luigi Zampa et joue pour Luigi Comencini : " Pain, amour et fantaisie ", " Pain, amour et jalousie ", " Les poupées " et " Les aventures de Pinocchio ". On retient aussi, son rôle d’inoubliable Esmeralda dans " Notre-Dame de Paris " de Jean Delannoy avec Anthony Quinn.