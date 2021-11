La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Enrico Macias, le chanteur de tous pays

Enrico Macias est né Gaston Ghrenassia le 11 décembre 1938 près de Constantine en Algérie. Dès son plus jeune âge, il baigne dans la musique. Son père, Sylvain, violoniste dans l'orchestre de Raymond Leyris dit Cheikh Raymond, maître de la musique arabo-andalouse lui inculque le malouf, la musique traditionnelle algérienne. Très vite, il suit le trace de son papa et rejoint la formation de Scheikh Raymond. En 1956, après avoir obtenu son baccalauréat, il se lance dans l'enseignement et continue à se perfectionner et à pratiquer la guitare. Mais l'Algérie est un pays en guerre, une guerre d'indépendance, un conflit armé depuis 1954. Et le 22 juin 1961, Raymond Leyris est assassiné par le FLN. La famille Ghrenassia qui craint pour sa vie quitte le pays et s'installe en France, à Argenteuil. Le jeune musicien n'en oublie pas pour autant ses racines, celles de ceux qu'on appelle désormais "les pieds-noirs".

Il passe de cabaret en cabaret et se fait remarquer par Gilbert Bécaud qui le sollicite pour assurer la première partie de son concert. En 1962, Gaston Grhenassia devenu Enrico Macias signe un premier single, "Adieu mon pays" qu'il avait écrit sur le bateau qui l'emmenait vers l'exil. Il évoque dans ses chansons son pays, ses racines et devient rapidement le symbole des pieds-noirs. En 1963, il confirme sa popularité avec "Enfants de tous pays". Cette année-là, le 16 février, il épouse Suzy, son amour de jeunesse et fille de Raymond Leyris. Porté par l'amour, le partage, la générosité, il enchaine les tubes : "Les filles de mon pays", "Paris tu m'as pris dans tes bras" et monte pour la première fois sur la scène de l'Olympia en 1964. L'année suivante, il reçoit le Prix Vincent Scotto, une récompense remise par la SACEM pour la meilleure chanson populaire. Sa notoriété s'exporte et très vite, il chante dans le monde entier. Invité par le président égyptien, Anouar el Sadate, il donne un concert au pied des pyramides en 1979. En 1980, il fait don à l'UNICEF de la recette de son single "Malheur à celui qui blesse un enfant". Kurt Waldheim, le Secrétaire général des Nations unies de l'époque le nomme "Chanteur de la paix". Plus tard, en 1997, il devient ambassadeur itinérant pour la paix et la défense de l'enfance, un titre qui lui est décerné par Kofi Annan. Sa carrière est parsemée de succès et de récompenses. En avril 2007, il reçoit même le grade d'officier de la Légion d'Honneur. Auparavant en 2001, il enregistre l'album "l'Oriental" qui renoue avec ses racines et les sonorités de son pays. Il récidive deux plus tard avec l'opus "Oranges amères". En décembre 2008, il perd sa femme après 45 ans de mariage. C'est la traversée du désert mais l'artiste revient. En 2010, il enregistre un nouvel album avec son fils , Jean-Claude : "Voyage d'une mélodie". Il continue ses tournées, à l'Olympia entre autres. En 2016, il sort l'album "Les clefs" sur lequel il raconte ses regrets, ses inquiétudes et ses espoirs, notamment celui de retourner sur sa terre natale. Il a quitté son pays en 1961 et si son répertoire l'a amené à se produire dans le monde entier, il n'a plus remis les pieds en Algérie depuis son exil. Son rêve est d'un jour retourner à Constantine, la ville qui l'a vu naître.