La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Claude François, une vie à 100 à l'heure

Claude François est né le 1er février 1937 à Ismalia en Egypte. Son père qui contrôle la circulation maritime sur le canal de Suez a installé sa famille, sa femme Lucia et ses enfants Claude et Marie-Josée sur les bords de la Mer Rouge, à Port Taoufik. La famille vit aisément et tranquillement jusqu’en 1956. Cette année-là, la nationalisation du Canal de Suez par le président égyptien Nasser oblige la famille à repartir en France. Les François vivent désormais à Monte Carlo mais dans des conditions précaires. Le papa malade, Claude devient le chef de famille et doit subvenir à ses besoins. Il est engagé comme employé dans une banque. Le temps derrière un comptoir paraît beaucoup trop long à celui qui rêve de musique et de scène parce que Claude François a étudié très tôt le violon et le piano. La musique, il connaît. Là, il apprend même en autodidacte les percussions. Ayant rendu son tablier à l’organisme financier, il vit désormais de petits cachets qu’il gagne en contrepartie d’animations musicales dans les hôtels monégasques. Ce qui ne plaît guère à son paternel qui coupe les ponts avec sa progéniture. Claude François n’en arrête pas pour autant de faire le tour des hôtels pour proposer ses services. Il rencontre Janet Woollacott, une danseuse anglaise qu’il épouse en 1960 et part s’installer à Paris.

1960 marque le début d’une nouvelle ère pour la variété française avec l’avènement sur les ondes d’Europe 1 de l’émission " Salut les copains " de Frank Ténot et de Daniel Filipacchi. C’est à cette époque que les vedettes de la chanson française reprennent les tubes américains de twist et de yé-yé. Avec SLC, c’est le succès pour Claude François et sa chanson : " Belles, belles, belles " en 1962, remix d’un titre des Everly Brothers. Le jeune blondinet qui compte déjà de nombreux fans, surtout parmi le public féminin, enchaîne les succès : " Marche tout droit ", " Si j’avais un marteau ",… Il part en tournée avec les Lionceaux, avec les Gams et Jacques Monty. Il se produit aussi à l’Olympia où il interprète : " J’y pense et puis j’oublie " en référence à sa séparation avec Janet qui lui a préféré Gibert Bécaud. Qu’importe. Clo-Clo se console auprès de France Gall et continue ses tours de chants et de danses. Il se fait remarquer par son énergie débordante sur scène qui provoque l’hystérie dans le public. En 1966, il décide de s’entourer de danseuses. Ainsi naissent les Clodettes.