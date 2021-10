La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Charles Aznavour, l'idole des jeunes

Charles Aznavour est né à Paris le 22 mai 1924. Ses parents, des artistes arméniens, un papa baryton, une maman comédienne ont fui le génocide des autorités turques. Arrivés dans la capitale française, ils ouvrent un restaurant où défile une pléiade d’artistes en tous genres. Bref, le petit Charles s’épanouit dans une véritable marmite artistique si bien qu’à neuf ans, il entre au Théâtre du Petit Monde et se fait les dents en jouant des petits rôles. En 1942, il rencontre le chanteur, compositeur et pianiste français, Pierre Roche avec qui il forme un tandem et ensemble, ils se produiront pendant huit ans. En 1946, Edith Piaf, séduite par le duo propose aux deux complices de l’accompagner dans ses tournées en France et aux Etats-Unis. C'est le début de la consécration pour l'artiste. Charles Aznavour qui écrit déjà pour d’autres commence à conquérir le public. En 1957, il réalise son premier Olympia et écrit ses premières chansons : " Sur ma vie ". Le triomphe arrive en 1960 avec " Je m’voyais déjà ". Par la suite, les tubes s’enchaînent, " Les comédiens ", "La mama ", " La bohème ", " Comme ils disent ",… et Aznavour se rend célèbre dans le monde entier. Il sera invité du Muppet Show en 1976. Une référence !

Auteur, compositeur, interprète, il écrit aussi pour Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddy Mitchell ou Mireille Mathieu. Au total, Charles Aznavour est l’auteur de 1400 chansons déclinées dans six langues. Il est aussi l’homme aux multiples distinctions. A côté, des 18 disques d'or qui lui ont été décernés en France, il reçoit de nombreux prix nationaux et internationaux, dont une Victoire d’honneur aux Victoires de la Musique en 2010 et un NRJ Music Awards d’honneur en 2015. Au cinéma, Charles Aznavour se trace également une belle carrière. Il joue dans une soixantaine de films avec les réalisateurs le plus prestigieux, Claude Lelouch, Pierre Granier-Deferre, Chabrol,… Parmi sa filmographie, à épingler : " Un taxi pour Tobrouk ", " Paris au mois d’août ", " Emmenez-moi ". Il reçoit en 1997 un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière et son étoile rejoint le Walk of Fame d’Hollywood en 2017. Entretemps, il écrit son autobiographie " A voix basse " qui retrace des pans de sa vie professionnelle et de sa vie privée. Charles Aznavour décède le 1er octobre 2018 à l’âge de 94 ans