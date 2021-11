La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Catherine Sauvage, une artiste engagée

Catherine Sauvage est née Jeanine Marcelle Saunier à Nancy, le 26 mai 1929. Durant la guerre, elle s'installe avec sa famille à Annecy. Jeune adolescente, elle rêve de chansons et de musique. C'est Charles Trenet qui lui donne l'envie d'embrasser une carrière artistique et de monter sur scène. En 1947, elle rejoint Paris pour y suivre des cours d'art dramatique. Elle est formée, à l'instar de Jean Vilar et de Marcel Marceau par le comédien et directeur de théâtre, Jean-Louis Barrault. Et trois ans plus tard, Jeanine Saunier qui fréquente le quartier de Saint-Germain-des-Prés et commence à chanter dans les cabarets change de nom et devient Catherine Sauvage. Catherine en hommage à l'impératrice de Russie et Sauvage, patronyme qu'elle emprunte à son amie d'enfance. Sa carrière est lancée.