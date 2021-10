La machine à remonter le son avec la Sonuma : Bernard Lavilliers, auteur, compositeur, chanteur et boxeur

Bernard Lavilliers est né Bernard Oulion le 7 octobre 1946 à Saint-Etienne. Son père, ancien résistant et syndicaliste travaille dans l’armement. Sa mère est institutrice. Des parents bienveillants qui initient leur progéniture à la musique. Mais Bernard est un adolescent rebelle. Il grandit dans les cités HLM, boude l’école et se met à la boxe. Bref, il passe souvent par la case maison de correction. En 1962, après avoir appris le métier de tourneur sur métaux, il est engagé à la manufacture d'armes de Saint-Etienne où travaille son papa. En grand défenseur des travailleurs, des ouvriers, il devient membre du parti communiste et commence à écrire des textes engagés. Il n'a que 19 ans quand il quitte sa famille pour le Brésil. Il revient au pays un an plus tard et débarque à Paris où il chante dans les cabarets. Mais les débuts sont très difficiles. Toutefois, avec l'aide de Jean-Pierre Hébrard, directeur artistique chez Decca, il sort un premier album en 1968. Sans succès. Il acquiert une certaine notoriété au début des années 70. Il signe en 1972 l'album "Les poètes" et trois ans plus tard " Le Stéphanois". Par la suite, l'auteur, compositeur et interprète n'arrête plus d'écrire et en 1976, il lance véritablement sa carrière avec l'opus "Barbares". Il fait l'Olympia en 1977. Ses textes engagés séduisent le public pourtant son album "Pouvoirs" en 1979 ne connaît qu'un succès mitigé.

Bernard Lavillierds est un grand voyageur, un vrai bourlingueur. Ses destinations de prédilection, le Brésil, la Jamaïque, les Etats-Unis enrichissent sa musique de nouvelles couleurs, de sonorités différentes. De retour en France, il enregistre l'album "O Gringo" qui comporte les chansons à succès que sont "La salsa" ou "Stand the ghetto". Les années 80 marquent à nouveau la réussite pour l'artiste notamment en 1983 avec la sortie de "Etat d'urgence" certifié disque d'or en seulement quelques mois. Bernard Lavilliers parcourt toujours le monde, s'arrête en Afrique, en Asie. Il multiplie les influences, trouve de nouvelles collaborations. Il chante avec Jimmy Cliff "Melody Tempo Harmony" mais garde le goût pour les chansons engagées et dans son album "Arrêt sur image" en 2001, il consacre aux ouvriers le titre "Les mains d'or". En 2011, il reçoit la Victoire du meilleur album de chansons de l'année pour "Causes perdues et musiques tropicales". Son vingtième album "Baron samedi" paraît en 2013 après un voyage à Haïti. En 2017, il signe l'album numéro 21 : "5 minutes au paradis" . Le 12 novembre prochain, l'artiste revient sur le devant de la scène avec un nouvel album suivi d'une tournée. Ce nouvel opus intitulé "Le coeur du monde" témoigne de notre monde en proie aux guerres, à la violence de l'économie. Des textes réalistes, très durs parfois mais aussi selon son auteur plein d'espoir. Bernard Lavilliers donnera quatre concerts à l'Olympia du 16 au 19 juin 2022. Il passera également par le Cirque Royal de Bruxelles le 24 février.