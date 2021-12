La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Bernadette Lafont, à fond la vie

Envie de plus d’archives : www.auvio.be/sonuma

Le 21 avril 1984, René Michelems reçoit la comédienne française, Bernadette Lafont. L’actrice, arrivée très tôt au cinéma a démarré sa carrière avec de jeunes cinéastes, devenus célèbres par la suite mais qui réalisaient leur premier film. Elle a tourné en 1957 dans " Les Mistons " de Truffaut, en 1960 dans " Les bonnes femmes " de Chabrol et en 1969 dans " La fiancée du pirate " de Kaplan. Bernadette Lafont qui aime la vie et le 7ème art est devenue populaire auprès du public français grâce à un style à contre-courant. Elle devient la figure de proue de la nouvelle vague.

5th Anniversary of French TV Show Droit de Reponse © Chip HIRES/GAMMA-RAPHO

Bernadette Lafont est née à Nîmes le 28 octobre 1938. Propulsée très tôt dans le 7ème art grâce à son mari, l’acteur Gérard Blain qu’elle épouse alors qu’elle n’a que 18 ans. Avec lui, elle monte à Paris où elle rencontre Truffaut. Bernadette au physique parfait, une jolie cambrure grâce au cours de danse qu’elle a suivis à l’Opéra de Nîmes, est très vite repérée par les jeunes cinéastes. Après le rôle que lui confie Truffaut dans son court-métrage " Les Mistons ", elle prend goût au cinéma et devient très vite l’égérie de la nouvelle vague sous la houlette de Chabrol, Malle, Costa-Gavras, Lautner, Molinaro,… Bernadette Lafont joue souvent des rôles qui mettent en avant ses courbes pulpeuses. Ce qui lui vaudra le surnom de "Vamp villageoise". La critique se souvient de ses prestations dans "La maman et la Putain" en 1973 ou encore " Une belle fille comme moi ". En 1986, elle reçoit le César du meilleur second rôle dans "L’effrontée" de Claude Miller. Bernadette Lafont continuera à tourner dans les années 2000 pour le cinéma ou la télévision. Jouer, pour la comédienne au timbre de voix inimitable est une véritable thérapie, le meilleur moyen d’affronter les épreuves comme le décès de sa fille Pauline en 1988. Bernadette Lafont s’éteint le 25 juillet 2013 dès suite d’un arrêt cardiaque.