La Machine à Remonter le Son avec la Sonuma : Avec Claude Nougaro, le jazz est là

Le 26 mars 1976, Michelle Cédric rencontre chez lui à Paris, l’artiste français , Claude Nougaro. Le poète, auteur, compositeur et interprète est dans le plâtre à la suite d’une chute alors qu’il faisait paisiblement son marché dans les rues parisiennes. Quoi qu’il en soit, l’artiste, bien posé, carré dans son fauteuil a tout le loisir de revenir sur sa jeunesse et de parler de Toulouse, sa ville natale.

Claude Nougaro At The Zenith In Paris, France On April 19, 1989. © 2011 Gamma-Rapho

TV broadcast: Claude Nougaro in France in August, 1977. © 2011 Gamma-Rapho

Claude Nougaro At Concert And Plays Cards In France On November 22, 1967 © 2011 Gamma-Rapho

Claude Nougaro est né à Toulouse le 9 septembre 1929. Ses parents sont artistes. Sa mère est pianiste et son père est baryton à l’Opéra de Paris. Ses parents constamment en tournée, le jeune Claude est confié à ses grands-parents et grandit à Toulouse. C’est en écoutant la radio locale qu’il découvre le jazz et les grands chansonniers. A la fin de la guerre, la famille s’installe à Paris. Claude Nougaro n’est pas ce qu’on peut appeler un élève modèle. Très turbulent, distrait et peu assidu aux cours, il rate son bac. Le jeune homme voit son avenir d’un mauvais œil. Il en est convaincu. Il n’y a que dans la musique qu’il peut réussir et s’épanouir.

Dans les années 50, après son service militaire au Maroc, il fréquente le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il récite des poèmes et interprète ses premières chansons dans les cabarets parisiens. En 1955, avec le compositeur Jean-Michel Arnaud, il écrit des chansons notamment pour Odette Laure et Marcel Amont. Deux ans plus tard, il conclut une collaboration très fructueuse avec l’écrivain chanteur Boris Vian, les pianistes arrangeurs et compositeurs, Jimmy Walter et Michel Legrand. Ensemble ils créent de nombreuses chansons. Mais c’est en 1959 que Claude voit le bout du tunnel. Il sort un premier album, part en tournée et assure la première partie des concerts de Dalida. Dans les années 60, Claude Nougaro avec ses morceaux teintés de jazz se met à contre-courant de la vague twist et yé-yé de l’époque mais parvient tout de même à s’imposer. En 1962, avec la naissance de sa fille, Cécile, il chante " Une petite fille " et continue à s’affirmer dans le genre qu’il affectionne tout particulièrement, le jazz.