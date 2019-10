VIVA+, c'est votre nouvelle radio qui fait la part belle aux grands succès populaires des années 60 et 70. Toutes ces chansons qui mettent de bonne humeur, que l’on connait, mais qu’on n’entend plus ! A chaque moment, ce sont de véritables madeleines de Proust qui viennent nous rappeler des moments et des émotions de notre vie.

Jocelyne Tomme : ses chansons... son histoire !

Jocelyne Tomme - © Tous droits réservés

Pour Jocelyne Tomme, les années 60-70 c'était plutôt festif, c'était disco, c'était la "boum" et karateka !... Elle nous délivre sa petite séquence émotion en l'écrin de ces années là :

"J’ai un frère aîné qui à la maison, dans les années 70, années de son adolescence a organisé des " boum" dans notre garage qu’on décorait de paillettes, de guirlandes disco.

Il avait aussi transformé sa chambre en véritable discothèque avec des spots rouges, bleus et verts. Ma petite sœur et moi profitions de son absence pour nous glisser dans son antre disco, mettre le tourne-disque en marche et danser sur popcorn, lieutenant pigeon, tina Charles, Chic et bien sûr village poeple : ymca. Et à ce propos, ma sœur et moi, on s’est tellement déchaînées sur cette dernière chanson qu’on a créé une grosse vibration dans le plancher de la chambre. Vibration qui s’est répandue dans le plafond de la salle à manger et qui a décroché le lustre qui est tombé sur l’immense vitre qui couvrait la table. Le verre s’est brisé et ma sœur et moi en avons pris pour notre maricule. Punition : nous voilà privées de musique et cadenas sur la porte de la chambre du frérot.

Sinon, ces années-là pour moi, c’est Donna Summer Magic, Barry White, you’re the one…, The Rubettes sugar baby love, Dave Vanina, Carl Douglas Kung Fu Fighting. J’endossais mon peignoir pour faire un kimono et enserrait ma taille d’une ceinture noire. Je mimais sur la chanson les gestes (très maladroits) du karateka."

Rien que pour vous, on se remet quelques vinyls en mode PLAY puis... place à la danse, au chant, à l'amusement ... place à l'histoire, à cette belle histoire.