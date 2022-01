Jeanne Moreau, l'actrice aux 130 films et à la Légion d'honneur

Le 30 janvier 1982, Selim Sasson accueille sur le plateau de " Cinéscope " l’actrice française, égérie de la nouvelle vague, Jeanne Moreau. Celle qui deux ans auparavant devenait Officier de la Légion d’Honneur revient à la demande du journaliste sur le tournage du film de François Truffaut, " Jules et Jim " sorti en 1962 dans lequel la comédienne partage l’affiche avec Henri Serre et Oscar Werner. " Jules et Jim " reste apparemment un excellent souvenir pour l’interprète du " Tourbillon ". On s’est retrouvé, on s’est réchauffé. Puis on s’est séparé.

Jeanne Moreau In The Film Jules And Jim In 1962 © 1962 Keystone-France

Louis Malle lui confie en 1957 son premier grand rôle dans " Ascenseur pour l’échafaud ". Le public la remarque et cette année-là, elle est l’affiche de six autres films dont " Trois jours à vivre " et " Echec au porteur " de Gilles Grangier, " Le dos au mur" d’Edouard Molinaro. Jeanne Moreau est devenue uns star du cinéma français. Elle est demandée par Roger Vadim qui la dirige dans " Les liaisons dangereuses " par " Jean-Luc Godard pour " Une femme est une femme " par Orson Welles pour " Le procès " ou encore par Luis Bunuel pour " Le journal d’une femme de chambre ". Et puis sort en 1962, l’un des chefs d’œuvre de François Truffaut " Jules et Jim " dans lequel Jeanne Moreau interprète le désormais bien connu " Le tourbillon ". Elle va d’ailleurs enregistrer un album en 1969 : " Jeanne chante Jeanne ". Elle a tous les talents et le démontre autant dans la chanson que dans le cinéma.

Jeanne Moreau est née à Paris le 23 janvier 1928. Son père est restaurateur, sa mère danseuse de music-hall. Très vite, elle se passionne pour la lecture et les lettres. Et en cachette de ses parents, elle suis les cours de théâtre de l’acteur français doyen de la Comédie Française, Denis d’Inès. Pas de doute, la jeune femme est douée pour la comédie. En 1947, elle intègre le Conservatoire de Paris et s’adonne à sa passion, le théâtre. Elle enchaîne quelques petits rôles. Mais la révélation arrive en 1950, quand elle interprète une prostituée dans la pièce " Les caves du Vatican " d’André Gide. Elle rejoint ensuite le Théâtre de Jean Vilar. Elle se produit de nombreuses fois au Festival d’Avignon avec Gérard Philippe et commence à tourner pour le 7ème art, sollicitée par des réalisateurs dont Jean Dréville qui la fait jouer très dénudée en 1954 dans " La reine Margot ". Cette image de femme libre lui permet de se singulariser et d’attirer l’attention des jeunes cinéastes de la nouvelle vague.

Dans les années 70, encouragée par Orson Welles, elle réalise ses propres films : " Lumière " en 1976 et " L’adolescente " trois ans plus tard. Elle n’abandonne pas pour autant son métier d’actrice. Elle s’illustre notamment dans " Les valseuses " de Bertrand Blier. L’éclectisme particularise le jeu de l’actrice qui parvient aussi bien à incarner des rôles pour Luc Besson, Wim Wenders, Edouard Baer ou encore pour François Ozon. En 1992, elle reçoit le César de la meilleure actrice pour " La vieille dame qui marchait dans la mer " de Laurent Heynemann. En 1995, elle est gratifiée d’un César d’honneur et reçoit trois ans plus tard, des mains de Sharon Stone un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Jeanne Moreau tourne aussi dans de nombreux téléfilms et devient d’ailleurs dans les années 2000, l’une des actrices favorites de Josée Dayan : " Les misérables ", " Les rois maudits ", La mauvaise rencontre ", etc.

En 2008, alors qu’elle célèbre ses 60 ans de carrière et qu’elle est récompensée à nouveau d’un César d’honneur, elle joue aux côtés de Juliette Binoche dans " Désengagement " d’Amos GitaÏ. En 2015, elle tourne avec Alex Lutz dans " Le talent de mes amis ". Entretemps, elle revient à la chanson et enregistre avec Etienne Daho " Le condamné à mort " de Jean Genet à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain.

L’actrice décède le 31 juillet 2017 à l’âge de 89 ans. Jeanne Moreau laisse en souvenir une filmographie de plus de 130 films. Elle a donné la réplique aux plus grandes stars du cinéma, d’Alain Delon à Michel Piccoli et a tourné aussi avec les plus grands réalisateurs.