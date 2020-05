Hommage à Jean-Loup Dabadie en 8 chansons ou sketchs!

Réécoutez les plus grands tubes signés Jean-Loup Dabadie - viva+ - 25/05/2020 Hommage à l'auteur Jean-Loup Dabadie à qui l'on doit les textes de nombreux standards de la chanson française: "On ira tous au paradis", "Tous les bateaux tous les oiseaux" de Michel Polnareff, "L'Italien" et "Le petit garçon" de Serge Reggiani, "Femmes je vous aime" et "Ma préférence" de Julien Clerc, "Salut" et "Chanteur de jazz" de Michel Sardou. Gréco, Hallyday, Dutronc, Vartan, Montand, Barbara... l'ont chanté. Dabadie était aussi l'auteur de nombreux sketchs de Guy Bedos. Il a également participé à l'écriture de nombreux scénarios de films : "Les choses de la vie", (avec Michel Piccoli qui vient de nous quitter), "Vincent, François, Paul et les autres", "Un éléphant ça trompe énormément", "Le sauvage"...